Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ninguém se feriu

Carro fica destruído após pegar fogo na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Registros feitos em frente ao Atlântica Parque, na Praia de Camburi, mostram que não havia grande movimentação de veículos quando o carro começou a pegar fogo

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 15:54

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 abr 2021 às 15:54
Carro ficou destruído após ser tomado pelas chamas em Vitória
Carro ficou destruído após ser tomado pelas chamas em Vitória Crédito: Carol Monteiro | TV Gazeta
Um carro do modelo Volkswagen Saveiro ficou em chamas na Avenida Dante Michelini, em Vitória, por volta das 15h deste sábado (10). Registros feitos em frente ao Atlântica Parque, no fim da Praia de Camburi, mostram que não havia grande movimentação de veículos quando o carro começou a pegar fogo. Em poucos minutos, o veículo foi tomado pelas chamas. Segundo informações da repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta, um casal estava no carro, indo para casa, quando o fogo começou. Eles não tiveram ferimentos.
Carro em chamas na Praia de Camburi, em Vitória
Carro em chamas na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Pedro Permuy
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram até o local, extinguiram as chamas e ninguém ficou ferido. Não houve pedido de perícia.

Veja Também

Vídeo: incêndio atinge prédio do condomínio Grand Parc, em Vitória

Mulher fica presa às ferragens em acidente na ES 488 em Cachoeiro

Comprado um dia antes, Mustang destruído em acidente no ES vale R$ 335 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Praia de Camburi carros trânsito Vitória (ES) Incêndio Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus
Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados