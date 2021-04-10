Carro fica destruído após pegar fogo na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Um carro do modelo Volkswagen Saveiro ficou em chamas na Avenida Dante Michelini, em Vitória, por volta das 15h deste sábado (10). Registros feitos em frente ao Atlântica Parque, no fim da Praia de Camburi, mostram que não havia grande movimentação de veículos quando o carro começou a pegar fogo. Em poucos minutos, o veículo foi tomado pelas chamas. Segundo informações da repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta, um casal estava no carro, indo para casa, quando o fogo começou. Eles não tiveram ferimentos.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram até o local, extinguiram as chamas e ninguém ficou ferido. Não houve pedido de perícia.