Carro com 4 pessoas cai na maré em Porto de Santana, Cariacica

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O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi por volta das 14h, para socorrer vítimas de um capotamento de veículo em Cariacica. O solicitante relatou que um veículo com quatro ocupantes caiu dentro da maré após colidir contra uma mureta. A equipe dos Bombeiros esteve no local, onde constatou que todas as vítimas já haviam sido retiradas do veículo, porém com ferimentos. A ambulância do Samu socorreu duas mulheres, enquanto a viatura do Corpo de Bombeiros Militar encaminhou outras duas para o Hospital Meridional, em Cariacica.