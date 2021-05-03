Carro com 4 pessoas cai na maré em Porto de Santana, Cariacica

Um carro com quatro pessoas caiu dentro da maré, às margens da Rua Beira-Mar, na tarde desta segunda-feira (03), em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 14h30 horas, na altura do bairro Porto de Santana. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência.
Segundo informações preliminares do acidente, repassadas pela Guarda Municipal, o veículo desceu uma ribanceira lateral da pista e seguiu até a maré, caindo na água.
A Polícia Militar informou que quatro mulheres estavam no carro. Elas conseguiram sair do automóvel, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi por volta das 14h, para socorrer vítimas de um capotamento de veículo em Cariacica. O solicitante relatou que um veículo com quatro ocupantes caiu dentro da maré após colidir contra uma mureta. A equipe dos Bombeiros esteve no local, onde constatou que todas as vítimas já haviam sido retiradas do veículo, porém com ferimentos. A ambulância do Samu socorreu duas mulheres, enquanto a viatura do Corpo de Bombeiros Militar encaminhou outras duas para o Hospital Meridional, em Cariacica.
A identidade das vítimas e o estado de saúde delas não foi informado.