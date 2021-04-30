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Noroeste

Vídeo: acidente entre carro e moto na Ponte Florentino Avidos, em Colatina

Segundo testemunhas , o motorista do carro tentou realizar ultrapassagem e acabou colidindo de frente com o motociclista

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 20:22

Publicado em 

30 abr 2021 às 20:22
Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na tarde desta sexta-feira (30), na Ponte Florentino Avidos, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. Segundo testemunhas contaram à polícia, o motorista do carro tentou realizar ultrapassagem, passando pela contramão, e acabou colidindo de frente com o motociclista que seguia no sentido contrário.
De acordo com informações da Polícia Militar, o próprio condutor da motocicleta ligou para contar do acidente, mas, como os veículos já tinham sido retirados da ponte quando os agentes chegaram, e por não ter havido feridos, o motociclista foi orientado a registrar boletim de ocorrência virtualmente.
Segundo o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Colatina, o trânsito ficou interrompido por cerca de 15 minutos no local.
Com informações da TV Gazeta Noroeste

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