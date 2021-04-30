Motorista fica preso às ferragens após acidente em Cariacica

Motorista fica preso às ferragens após grave acidente na Rodovia do Contorno Crédito: Daniela Carla

Um grave acidente envolvendo um caminhão deixou um motorista de 27 anos preso às ferragens na manhã desta sexta-feira (30), em Cariacica . A colisão aconteceu na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Flexal, por volta das 10h40. Ele foi retirado do veículo quase uma hora e quarenta minutos depois, por volta das 12h20.

Segundo informações apuradas no local pela TV Gazeta, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens. Ele transportava refrigerantes de Campo Grande, em Cariacica, com destino à Mata da Praia, em Vitória, fazendo o trajeto pela Rodovia do Contorno. Outros dois ajudantes que estavam no veículo conseguiram sair. Ainda de acordo com as informações obtidas no local, o caminhão em que eles estavam atingiu outro caminhão que seguia à frente.

Motorista foi retirado das ferragens depois de quase 1h40 de atendimento Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Quase uma hora e quarenta minutos depois do acidente, já por volta das 12h20, o motorista foi retirado das ferragens com fratura nas pernas, mas estava consciente durante o atendimento. Ele foi levado para um hospital da região.

As duas faixas da rodovia ficaram interditadas no sentido Serra para o atendimento da ocorrência, feito por equipes do Samu, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101, concessionária responsável pela via.