Carro cai em cratera cheia de água em rua de Jardim da Penha, Vitória

Um carro caiu dentro de uma cratera que se abriu entre a Rua Dinah Feu Ribeiro e a Avenida Alziro Zarur, no bairro Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta sexta-feira (12). O buraco estava cheio de água e a parte da frente do automóvel afundou quando o veículo passava pelo local, atrapalhando o trânsito na via.
Uma imagem enviada por um leitor de A Gazeta mostra a cratera coberta por água e o veículo dentro. Pelo Google Maps é possível ver como era o trecho antes do buraco no local.
CESAN DIZ QUE VAI CUSTEAR REPAROS DE DANOS AO VEÍCULO
Em nota, a Companhia Espírito Santense de Saneamento informou que, desde o início da manhã desta sexta-feira (12), uma equipe técnica da Cesan está atuando no local para corrigir o vazamento de água.
Sobre o incidente com o carro, a Cesan afirmou que o motorista não se feriu e recebeu orientação e assistência de um funcionário quanto às providências necessárias para reparo do veículo, que será pago pela companhia.