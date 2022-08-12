Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transtorno

Carro cai em cratera cheia de água em rua de Jardim da Penha, Vitória

Buraco estava cheio de água e a parte da frente do automóvel afundou quando o veículo passava pelo local, atrapalhando o trânsito na via na manhã desta sexta-feira (12)
Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 ago 2022 às 09:03

Carro cai em cratera aberta em rua de Jardim da Penha, Vitória Crédito: Pedro Paiva  / Arte A Gazeta
Um carro caiu dentro de uma cratera que se abriu entre a Rua Dinah Feu Ribeiro e a Avenida Alziro Zarur, no bairro Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta sexta-feira (12). O buraco estava cheio de água e a parte da frente do automóvel afundou quando o veículo passava pelo local, atrapalhando o trânsito na via.
Uma imagem enviada por um leitor de A Gazeta mostra a cratera coberta por água e o veículo dentro. Pelo Google Maps é possível ver como era o trecho antes do buraco no local.

CESAN DIZ QUE VAI CUSTEAR REPAROS DE DANOS AO VEÍCULO 

Em nota, a Companhia Espírito Santense de Saneamento informou que, desde o início da manhã desta sexta-feira (12), uma equipe técnica da Cesan está atuando no local para corrigir o vazamento de água.
Sobre o incidente com o carro, a Cesan afirmou que o motorista não se feriu e recebeu orientação e assistência de um funcionário quanto às providências necessárias para reparo do veículo, que será pago pela companhia.

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Bairro Jardim da Penha Vitória (ES) Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados