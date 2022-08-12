Capixaba Margareth Dalcolmo é eleita para Academia Nacional de Medicina

Margareth Dalcolmo, foi eleita para a Academia Nacional de Medicina Crédito: Divulgação/Editora Bazar do Tempo

A pesquisadora capixaba da Fiocruz e pneumologista Margareth Dalcolmo foi eleita, na noite desta quinta-feira (11), para ocupar a cadeira 12 da Academia Nacional de Medicina. A estudiosa recebeu 69 votos dos 80 membros votantes da ANM. O ocupante anterior da cadeira era o médico pediatra Azor José de Lima, que foi professor-emérito da UniRio, falecido em agosto de 2020. Margareth é a quinta mulher a se tornar membro da Academia.

Dona de uma rica carreira acadêmica, a pesquisadora nasceu em Colatina , na Região Norte do Espírito Santo . Ficou ainda mais conhecida durante os dois primeiros anos da pandemia de Covid , quando foi uma das principais referências para tratar do assunto em jornais, rádios e televisões.

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Doutora em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Dalcolmo é pesquisadora sênior da Fiocruz e foi eleita presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o período de 2022 a 2024. A pneumologista é membro das sociedades brasileiras de Pneumologia e Tisiologia e de Infectologia, da REDE TB de Pesquisa em Tuberculose e do Steering Committee do Grupo RESIST TB da Boston Medical School.

Docente da pós-graduação da PUC-RJ, Dalcolmo é membro e ex-coordenadora da Câmara Técnica de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj).

Dalcolmo também recebeu títulos e premiações. Entre eles o de Mulher do Ano da revista ELA do jornal O Globo; o Personalidade do Ano da Arquidiocese do Rio de Janeiro; o Prêmio Doutora Nise da Silveira da Prefeitura do Rio de Janeiro; o 20 Mulheres de Sucesso da revista Forbes; e o Personalidade do Ano de O Globo.

Em dezembro de 2021, ela lançou o livro Um tempo para não esquecer – A visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde, pela editora Bazar do Tempo. A obra, que reúne artigos escritos semanalmente para O Globo, é uma espécie de diário que documenta a visão da ciência em sua missão humanista.

NASCEU EM COLATINA E FOI PARA O RIO DE JANEIRO, ONDE MORA ATUALMENTE

Primogênita de três irmãs de uma família de juristas com formação muito católica, ela nasceu em Colatina, onde viviam seus pais e a avó materna. Aos dois anos de idade se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde cresceu no Bairro de Laranjeiras. “Sempre fui uma leitora voraz, desde muito menina. E me divertia sendo das primeiras alunas de classe”, lembrou em entrevista ao repórter Guilherme Sillva em abril de 2020

Se formou médica, tornando-se um dos principais nomes da pneumologia no país. Foi casada com o imortal Candido Mendes, da Academia Brasileira de Letras, que dá nome à universidade Candido Mendes.

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA FOI FUNDADA HÁ QUASE 200 ANOS

Fundada no Rio de Janeiro sob o reinado do imperador Dom Pedro I, em 30 de junho de 1829, a ANM mudou de nome duas vezes, mas seu objetivo mantém-se inalterado: contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do Governo brasileiro sobre questões de saúde e de educação médica.