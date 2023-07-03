Carro cai de ribanceira, capota e sete pessoas ficam feridas no Sul do ES

O Siena capotou, desceu por uma ribanceira e sete pessoas se feriram em Jerônimo Monteiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente na localidade de Rancharia, interior de Jerônimo Monteiro , no Sul do Espírito Santo, deixou sete pessoas feridas no último domingo (2). O veículo teria capotado e ainda descido por uma ribanceira.

Segundo registro da Polícia Militar, o acidente envolvendo um Fiat Siena foi próximo ao campo da Rancharia. O automóvel, placas MRH 8h69, perdeu o controle na curva e desceu em uma ribanceira.

Quando os militares chegaram ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já tinha socorrido parte dos feridos. Populares também levaram algumas vítimas ao pronto-socorro do município.

Duas pessoas foram socorridas pelos Bombeiros. A guarnição se deslocou até o pronto-socorro para tentar identificar os envolvidos, porém os mesmos não portavam documentos de identificação. O motorista, foi entubado e conduzido para a Santa Casa de Cachoeiro em estado gravíssimo.