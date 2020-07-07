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Vila Velha

Carro bate na grade de proteção do mirante do Convento da Penha

De acordo com informações da assessoria de imprensa do Convento, uma senhora estava dirigindo e confundiu os pedais acelerando ao invés de frear
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 15:29

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:29

Carro bate em grade de proteção no mirante do Convento da Penha
Carro bate em grade de proteção no mirante do Convento da Penha Crédito: Internauta
Um veículo branco colidiu contra a grade de proteção do mirante do Convento da Penha, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (07). Segundo a assessoria de imprensa do Convento, o acidente aconteceu por volta das 9h.  A motorista era uma idosa que se confundiu com os pedais, acelerando ao invés de frear.
Apesar do ocorrido, a condutora passa bem e o carro foi retirado do local pouco tempo depois do acidente. A polícia e o seguro do automóvel foram acionados.
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não houve chamado registrado no local informado.
Carro bate em grade de proteção no mirante do Convento da Penha
O acidente ocorreu em virtude de a condutora ter confundido os pedais do carro Crédito: Internauta

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