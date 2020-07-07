Carro bate na grade de proteção do mirante do Convento da Penha

Um veículo branco colidiu contra a grade de proteção do mirante do Convento da Penha, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (07). Segundo a assessoria de imprensa do Convento, o acidente aconteceu por volta das 9h. A motorista era uma idosa que se confundiu com os pedais, acelerando ao invés de frear.
Apesar do ocorrido, a condutora passa bem e o carro foi retirado do local pouco tempo depois do acidente. A polícia e o seguro do automóvel foram acionados.
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não houve chamado registrado no local informado.