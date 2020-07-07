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Em Vila Velha

Acidente entre carro e caminhão na Rodovia do Sol deixa três feridos

Colisão ocorreu por volta das 17h50 desta segunda-feira (6) e deixou uma das vias interditadas. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 21:26
Trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha, está em boas condições para motoristas
Trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer
Um acidente entre um caminhão e um carro de passeio na Rodovia do Sol, em Vila Velha, deixou três feridos por volta das 17h50 desta segunda-feira (6), na altura do quilômetro 18 no sentido Sul da rodovia. Parte da via ficou interditada até as 19h.
A assessoria de imprensa da Rodosol, que administra a via, afirmou que uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra da Rodosol estiveram no local do acidente para auxiliar no resgate das vítimas. A assessoria informou também que o acidente foi na faixa da esquerda, que ficou interditada até as 19h. O tráfego seguiu normal na faixa da direita.
Os três feridos foram encaminhados para um hospital em Vitória. Não foi informado o estado de saúde deles.

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