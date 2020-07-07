Acidente entre carro e caminhão na Rodovia do Sol deixa três feridos

Trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer

Um acidente entre um caminhão e um carro de passeio na Rodovia do Sol, em Vila Velha, deixou três feridos por volta das 17h50 desta segunda-feira (6), na altura do quilômetro 18 no sentido Sul da rodovia. Parte da via ficou interditada até as 19h.

A assessoria de imprensa da Rodosol, que administra a via, afirmou que uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra da Rodosol estiveram no local do acidente para auxiliar no resgate das vítimas. A assessoria informou também que o acidente foi na faixa da esquerda, que ficou interditada até as 19h. O tráfego seguiu normal na faixa da direita.