Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Marinha alerta para formação de nevoeiro no litoral Norte do ES

De acordo com o alerta, a ocorrência deve ser percebida entre o norte de Linhares, no Espírito Santo, e o sul de Nova Viçosa, na Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 18:55

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 18:55

Praia de Urussuquara, localizada na divisa de Linhares e São Mateus
Praia de Urussuquara, localizada na divisa de Linhares e São Mateus Crédito: Marcos Martins - Arquivo AG
A disponibilidade de umidade sobre a superfície do mar relativamente mais fria deve promover, durante a madrugada e a manhã desta terça-feira (7), a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea entre o Espírito Santo e a Bahia. De acordo com o alerta emitido pela Marinha nesta segunda (6), a ocorrência deve ser percebida entre o norte de Linhares, no ES, e o sul de Nova Viçosa, no Estado vizinho.
A Marinha do Brasil mantém avisos de mau tempo no site e alerta navegantes que consultem as informações antes de qualquer atividade no mar, seja ela de pesca, esporte ou lazer.

PREVISÃO DO TEMPO

Apesar de não haver previsão de chuva para maior parte do território capixaba, segundo a previsão do Climatempo, o amanhecer deve ser com névoas em praticamente todas as regiões do Espírito Santo até a próxima quinta-feira (9).
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a terça (7) na região Norte deve ser de predomínio do sol, com temperatura mínima de 18 ºC e máxima de 28 ºC.

Veja Também

Fotojornalismo: brilho da lua cheia chama a atenção e encanta no ES

Junho deve ser frio e temperatura pode chegar perto dos 3?°C no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados