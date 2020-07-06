Marinha alerta para formação de nevoeiro no litoral Norte do ES

A disponibilidade de umidade sobre a superfície do mar relativamente mais fria deve promover, durante a madrugada e a manhã desta terça-feira (7), a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea entre o Espírito Santo e a Bahia. De acordo com o alerta emitido pela Marinha nesta segunda (6), a ocorrência deve ser percebida entre o norte de Linhares, no ES, e o sul de Nova Viçosa, no Estado vizinho.
A Marinha do Brasil mantém avisos de mau tempo no site e alerta navegantes que consultem as informações antes de qualquer atividade no mar, seja ela de pesca, esporte ou lazer.
PREVISÃO DO TEMPO
Apesar de não haver previsão de chuva para maior parte do território capixaba, segundo a previsão do Climatempo, o amanhecer deve ser com névoas em praticamente todas as regiões do Espírito Santo até a próxima quinta-feira (9).
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a terça (7) na região Norte deve ser de predomínio do sol, com temperatura mínima de 18 ºC e máxima de 28 ºC.