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No Sul do ES

Onça assusta moradores em Iconha e Defesa Civil emite alerta

O animal foi visto por pelo menos dois moradores do distrito de Bom Destino na noite desta segunda-feira (6). Um deles relatou ter ficado há menos de quatro metros do bicho, que aparentava ter mais de 1,5 metro de comprimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 11:15

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:15

O animal foi visto por alguns moradores do distrito de Bom Destino, no interior de Iconha
Pegadas que seriam do animal visto por alguns moradores do distrito de Bom Destino, no interior de Iconha Crédito: Internauta
Moradores do distrito de Bom Destino, no interior de Iconha, no Sul do Estado e próximo da divisa com Vargem Alta, levaram um susto daqueles com a presença de uma onça à solta pela região. Na noite desta segunda-feira (6), por volta das 20 horas, o animal apareceu no quintal da casa do caminhoneiro Braulio Cardoso, de 43 anos. Ele estava conversando com um familiar quando se deparou com o bicho.

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"Estávamos eu e meu primo no quintal quando ele falou 'olha que cachorro grande'. Quando eu vi, falei para ele que não era cachorro, era uma onça-parda e das grandes. Parecia ter cerca de um metro de altura por um e meio de comprimento. Ela ficou a uns quatro metros da gente. Foi um susto enorme, pois nunca tinha visto uma onça de perto. Sou caminhoneiro e viajo muito para o Norte do Brasil. Sempre brinquei que queria ver uma onça de perto já que tem muitas por lá, mas acabou que o bicho apareceu foi no meu quintal", contou Baioca, como ele é conhecido.

ALERTA DA DEFESA CIVIL

Os relatos de moradores levaram a Defesa Civil da cidade e também a Prefeitura de Iconha a emitirem um comunicado nas redes sociais sobre a presença de onça na região de Bom Destino. A coordenadora do órgão municipal, Nelsani Maria Rego, explicou que o animal está sendo procurado e também informou que não há registro de ataques por parte do felino.
A Defesa Civil de Iconha e a Prefeitura alertaram os moradores sobre a presença do felino na região
A Defesa Civil de Iconha e a Prefeitura alertaram os moradores sobre a presença do felino na região Crédito: Reprodução/Prefeitura de Iconha
"Já sabemos que é uma onça-parda e o animal não é pequeno. Além do Baioca, outro morador relatou ter visto o animal. Esse outro caso é de um pai que havia saído de moto de casa para comprar um remédio para o filho. Na pista, ele se deparou com o bicho, se assustou e chegou a cair, mas não se machucou. Ele contou que o animal fugiu assustado. Estamos em contato com outros moradores do local e até o momento não tivemos nenhum comunicado de ataque a pessoas ou gado", contou.
No caso de Baioca, o encontro não se limitou a uma única vez. Em poucos minutos a onça-parda voltou ao quintal antes de fugir para uma mata.
"Antes dela aparecer aqui no meu quintal, ela passou pela área do fogão à lenha de uma vizinha já idosa. Ela não enxerga muito bem e achava ser um cachorro. De lá, ela veio para o meu quintal, fugiu para a rua e lá encontrou com o motociclista. Depois disso, ela passou de novo aqui em casa e subiu na direção de uma mata que fica mais para cima. Foi tudo muito rápido, mas assustou bastante", contou o caminhoneiro.

PEGADAS

As marcas deixadas pelo bicho dão uma dimensão de que o animal era grande. Tanto na casa de Baioca como no quintal da idosa, foram encontradas pegadas do felino. O caminhoneiro até fez um vídeo dos rastros do animal no quintal da vizinha.
Pegadas da onça-parda foram encontradas pelos locais onde ela passou em Bom Destino
Pegadas da onça-parda foram encontradas pelos locais onde ela passou em Bom Destino Crédito: Internauta
Se para Baioca foi a primeira vez frente a frente com uma onça, a coordenadora da Defesa Civil de Iconha disse que não é a primeira vez que há relatos do tipo na cidade.
"Não é a primeira vez que recebemos chamados sobre a presença de onça na região de Bom Destino, mas desta vez mais pessoas viram o animal. Não sabemos o que pode ter levado o bicho a procurar uma região tão povoada, pode ser que tenha ido procurar por comida. Estamos colhendo os depoimentos para tentar entender o que se passou e localizar a onça", pontuou.
A Defesa Civil da cidade do Sul capixaba orienta que informações sobre a presença do felino sejam relatados pelo número (28) 3537-1306.

SOBRE A ONÇA-PARDA

A onça-parda é um dos maiores felinos do Brasil, somente atrás da onça-pintada, e também é conhecida como puma e suçuarana. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o animal tem hábito de caça noturno, é um grande saltador e um macho adulto pode pesar cerca de 80 quilos.  Ainda de acordo com a Embrapa, a espécie é um animal solitário e terrestre. O seu território compreende áreas de 65 km², necessitando no mínimo de 20 km² para sobreviver. Os machos toleram-se, mas evitam-se.
A onça-parda é um dos maiores felinos que habitam a América Latina
A onça-parda é um dos maiores felinos que habitam a América Latina Crédito: Ondrej Chvatal / Shutterstock.com

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