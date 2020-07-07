Onça assusta moradores em Iconha e Defesa Civil emite alerta

Pegadas que seriam do animal visto por alguns moradores do distrito de Bom Destino, no interior de Iconha Crédito: Internauta

Moradores do distrito de Bom Destino, no interior de Iconha , no Sul do Estado e próximo da divisa com Vargem Alta, levaram um susto daqueles com a presença de uma onça à solta pela região. Na noite desta segunda-feira (6), por volta das 20 horas, o animal apareceu no quintal da casa do caminhoneiro Braulio Cardoso, de 43 anos. Ele estava conversando com um familiar quando se deparou com o bicho.

"Estávamos eu e meu primo no quintal quando ele falou 'olha que cachorro grande'. Quando eu vi, falei para ele que não era cachorro, era uma onça-parda e das grandes. Parecia ter cerca de um metro de altura por um e meio de comprimento. Ela ficou a uns quatro metros da gente. Foi um susto enorme, pois nunca tinha visto uma onça de perto. Sou caminhoneiro e viajo muito para o Norte do Brasil. Sempre brinquei que queria ver uma onça de perto já que tem muitas por lá, mas acabou que o bicho apareceu foi no meu quintal", contou Baioca, como ele é conhecido.

ALERTA DA DEFESA CIVIL

Os relatos de moradores levaram a Defesa Civil da cidade e também a Prefeitura de Iconha a emitirem um comunicado nas redes sociais sobre a presença de onça na região de Bom Destino. A coordenadora do órgão municipal, Nelsani Maria Rego, explicou que o animal está sendo procurado e também informou que não há registro de ataques por parte do felino.

A Defesa Civil de Iconha e a Prefeitura alertaram os moradores sobre a presença do felino na região Crédito: Reprodução/Prefeitura de Iconha

"Já sabemos que é uma onça-parda e o animal não é pequeno. Além do Baioca, outro morador relatou ter visto o animal. Esse outro caso é de um pai que havia saído de moto de casa para comprar um remédio para o filho. Na pista, ele se deparou com o bicho, se assustou e chegou a cair, mas não se machucou. Ele contou que o animal fugiu assustado. Estamos em contato com outros moradores do local e até o momento não tivemos nenhum comunicado de ataque a pessoas ou gado", contou.

No caso de Baioca, o encontro não se limitou a uma única vez. Em poucos minutos a onça-parda voltou ao quintal antes de fugir para uma mata.

"Antes dela aparecer aqui no meu quintal, ela passou pela área do fogão à lenha de uma vizinha já idosa. Ela não enxerga muito bem e achava ser um cachorro. De lá, ela veio para o meu quintal, fugiu para a rua e lá encontrou com o motociclista. Depois disso, ela passou de novo aqui em casa e subiu na direção de uma mata que fica mais para cima. Foi tudo muito rápido, mas assustou bastante", contou o caminhoneiro.

PEGADAS

As marcas deixadas pelo bicho dão uma dimensão de que o animal era grande. Tanto na casa de Baioca como no quintal da idosa, foram encontradas pegadas do felino. O caminhoneiro até fez um vídeo dos rastros do animal no quintal da vizinha.

Pegadas da onça-parda foram encontradas pelos locais onde ela passou em Bom Destino Crédito: Internauta

Se para Baioca foi a primeira vez frente a frente com uma onça, a coordenadora da Defesa Civil de Iconha disse que não é a primeira vez que há relatos do tipo na cidade.

"Não é a primeira vez que recebemos chamados sobre a presença de onça na região de Bom Destino, mas desta vez mais pessoas viram o animal. Não sabemos o que pode ter levado o bicho a procurar uma região tão povoada, pode ser que tenha ido procurar por comida. Estamos colhendo os depoimentos para tentar entender o que se passou e localizar a onça", pontuou.

A Defesa Civil da cidade do Sul capixaba orienta que informações sobre a presença do felino sejam relatados pelo número (28) 3537-1306.

SOBRE A ONÇA-PARDA

A onça-parda é um dos maiores felinos do Brasil, somente atrás da onça-pintada, e também é conhecida como puma e suçuarana. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o animal tem hábito de caça noturno, é um grande saltador e um macho adulto pode pesar cerca de 80 quilos. Ainda de acordo com a Embrapa, a espécie é um animal solitário e terrestre. O seu território compreende áreas de 65 km², necessitando no mínimo de 20 km² para sobreviver. Os machos toleram-se, mas evitam-se.