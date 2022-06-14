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BR 101 e BR 259

Carretas se envolvem em acidentes no Norte do ES na manhã desta terça

Em um deles, três carretas ficaram prensadas em cima de uma ponte. Em outro, houve um tombamento antes de uma curva. Ninguém ficou ferido

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 11:02

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 jun 2022 às 11:02
Três carretas se envolveram em um acidente, na manhã desta terça-feira (14), na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Nenhum dos motoristas ficou ferido, mas a ocorrência deixou o trânsito totalmente interditado por cerca de 30 minutos e gerou um congestionamento de aproximadamente 10 km no sentido Linhares. A via foi liberada por volta de 9h35.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu em cima de uma ponte, na altura do distrito de Pendanga, no km 222,6. Como a pista naquele ponto é estreita, uma das carretas, que seguia para o Norte, parou com intuito de dar preferência a outro veículo que vinha no caminho contrário. Só que o terceiro veículo, atrás daquele que parou, não conseguiu frear a tempo e desviou para não bater. As três carretas ficaram prensadas. 
O trânsito foi normalizado no trecho. No entanto, por volta das 11h, a pista foi novamente interditada, por conta de uma carreta quebrada, informou a PRF. Às 11h20, iniciou o sistema de pare e siga. Depois, 11h35, a via foi liberada.
Carretas fecharam a BR 101, em acidente, na altura do distrito de Pendanga
Acidente com carretas fechou a BR 101 na altura do distrito de Pendanga Crédito: Leitor de A Gazeta

CARRETA TOMBA NA BR 259

Ocorreu outro acidente envolvendo veículo pesado na manhã desta terça. Uma carreta, que seguia sentido a Colatina, tombou na BR 259, na altura do km 12, em João Neiva. Ela caiu no meio da pista e deixou o trânsito parcialmente interditado. A orientação dada pela PRF para o motorista que passa pelo local é ter atenção.
Em atualização da PRF, o trânsito, às 12h30, seguia no sistema pare e siga no local. 
O caminhoneiro não sofreu ferimentos, segundo a instituição. Não se sabe ainda o que motivou o acidente.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Atualização

14/06/2022 - 11:45
O trânsito precisou ser interditado novamente na BR 101, mas foi liberado às 11h35. 

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