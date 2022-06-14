Carretas se envolvem em acidentes no Norte do ES na manhã desta terça

Três carretas se envolveram em um acidente, na manhã desta terça-feira (14), na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Nenhum dos motoristas ficou ferido, mas a ocorrência deixou o trânsito totalmente interditado por cerca de 30 minutos e gerou um congestionamento de aproximadamente 10 km no sentido Linhares. A via foi liberada por volta de 9h35.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu em cima de uma ponte, na altura do distrito de Pendanga, no km 222,6. Como a pista naquele ponto é estreita, uma das carretas, que seguia para o Norte, parou com intuito de dar preferência a outro veículo que vinha no caminho contrário. Só que o terceiro veículo, atrás daquele que parou, não conseguiu frear a tempo e desviou para não bater. As três carretas ficaram prensadas.
O trânsito foi normalizado no trecho. No entanto, por volta das 11h, a pista foi novamente interditada, por conta de uma carreta quebrada, informou a PRF. Às 11h20, iniciou o sistema de pare e siga. Depois, 11h35, a via foi liberada.
CARRETA TOMBA NA BR 259
Ocorreu outro acidente envolvendo veículo pesado na manhã desta terça. Uma carreta, que seguia sentido a Colatina, tombou na BR 259, na altura do km 12, em João Neiva. Ela caiu no meio da pista e deixou o trânsito parcialmente interditado. A orientação dada pela PRF para o motorista que passa pelo local é ter atenção.
Em atualização da PRF, o trânsito, às 12h30, seguia no sistema pare e siga no local.
O caminhoneiro não sofreu ferimentos, segundo a instituição. Não se sabe ainda o que motivou o acidente.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte
Atualização
14/06/2022 - 11:45
O trânsito precisou ser interditado novamente na BR 101, mas foi liberado às 11h35.