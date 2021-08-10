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Trânsito desviado

Carreta tomba e ocupa parte da pista na BR 262, em Marechal Floriano

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (10), mas o veículo segue no local. Duas pessoas ficaram feridas

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 19:44

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

10 ago 2021 às 19:44
Acidente na BR 262
Acidente na BR 262: carreta tombada ocupa parte da pista, em Marechal Floriano Crédito: Divulgação|CBMES
Uma carreta que estava transportando fertilizante tombou na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (10). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado durante a manhã, mas o veículo segue no local. Duas pessoas ficaram feridas.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu no km 49 e a carreta ocupa uma faixa da pista. A equipe PRF informou que não foi possível retirar o veículo nesta terça-feira e que o trânsito flui nos dois sentidos, por um desvio.
Acidente na BR 262
Por causa do acidente envolvendo a carreta na BR 262, outros veículos utilizam desvio ao passar pelo local Crédito: Divulgação|CBMES
Segundo o Corpo de Bombeiros, no veículo estavam o motorista da carreta a esposa dele, sendo que a mulher apresentava uma possível luxação no ombro direito enquanto o motorista queixava-se apenas de dor na região abdominal. Eles foram encaminhados para atendimento médico.

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