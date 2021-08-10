Carreta tomba e ocupa parte da pista na BR 262, em Marechal Floriano

Uma carreta que estava transportando fertilizante tombou na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (10). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado durante a manhã, mas o veículo segue no local. Duas pessoas ficaram feridas.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu no km 49 e a carreta ocupa uma faixa da pista. A equipe PRF informou que não foi possível retirar o veículo nesta terça-feira e que o trânsito flui nos dois sentidos, por um desvio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, no veículo estavam o motorista da carreta a esposa dele, sendo que a mulher apresentava uma possível luxação no ombro direito enquanto o motorista queixava-se apenas de dor na região abdominal. Eles foram encaminhados para atendimento médico.