Carreta tomba após acidente com carro na BR 101, em Mimoso do Sul

Um acidente no final da manhã desta quarta-feira (21) deixou a BR 101, no quilômetro 439, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, interditada. A batida envolveu um carro de passeio e uma carreta, carregada de sucata. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.
A batida aconteceu próximo ao trevo de um posto de combustíveis, que fica às margens da via. De acordo com a concessionária Eco101, a ocorrência foi registrada às 11h20. As causas do acidente não foram informadas pela PRF. A carreta saiu da pista e tombou.
As faixas sentido norte foram desviadas. A pista foi interditada por 30 minutos para a retida da carreta e foi totalmente liberada às 12h17.