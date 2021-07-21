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Trecho ficou interditado

Carreta tomba após acidente com carro na BR 101, em Mimoso do Sul

Batida envolveu um carro e uma carreta, carregada de sucata. Ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 jul 2021 às 18:25

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 18:25

Acidente entre carro e carreta em Mimoso do Sul
Acidente entre carro e carreta dei Crédito: Telespectador/ Tv Gazeta Sul
Um acidente no final da manhã desta quarta-feira (21) deixou a BR 101, no quilômetro 439, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, interditada. A batida envolveu um carro de passeio e uma carreta, carregada de sucata. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.
A batida aconteceu próximo ao trevo de um posto de combustíveis, que fica às margens da via. De acordo com a concessionária Eco101, a ocorrência foi registrada às 11h20. As causas do acidente não foram informadas pela PRF. A carreta saiu da pista e tombou.
As faixas sentido norte foram desviadas. A pista foi interditada por 30 minutos para a retida da carreta e foi totalmente liberada às 12h17.

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