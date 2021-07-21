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Carros, motos e sucata

Leilão da Prefeitura de Vitória tem 44 veículos a partir de R$ 900

A venda será realizada somente na modalidade eletrônica, do tipo maior lance por lote; interessados já podem realizar ofertas. Saiba mais

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 11:13

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 jul 2021 às 11:13
HONDA/NXR150 BROS ESD, Ano 2007: veículo receberá lances a partir de R$ 900
HONDA/NXR150 BROS ESD, ano 2007: veículo receberá lances a partir de R$ 900 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória colocou em leilão 44 carros e motos com lances mínimos a partir de R$ 900, e sucatas a partir de R$ 390. A oferta de lances tem início nesta quarta-feira (21), exclusivamente pela internet, e vai até 6 de agosto, quando também termina o prazo para visitação dos lotes.
São veículos próprios da administração municipal, que se encontram em estado precário de uso, obsoletos e com custo de manutenção superior ao valor de mercado. Além de carros, há nove motocicletas, e um lote de sucata de pneus.
O lote mais barato, da sucata de um Fiat/UNO MILLE FIRE FLEX, recebe lances a partir de R$ 390. Mas, se a intenção é adquirir um veículo completo, é possível comprar uma moto Honda/NXR150 BROS ESD, modelo 2007, por exemplo, por lances a partir de R$ 900.

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Já o lance mais caro vai para um ônibus VW/MASCA GRANMICRO, de 2008, que receberá ofertas a partir de R$ 9.900. Também é possível adquirir kombis, e carros de passeio.
O leilão será realizado somente na modalidade eletrônica, do tipo maior lance por lote, através de plataforma www.beedz.com.br, onde é possível encontrar fotos e descrições dos bens a serem leiloados, além do edital do processo, que também está disponível em um site próprio da Prefeitura de Vitória.

VEÍCULOS JÁ DISPONÍVEIS PARA VISITAÇÃO

Interessados poderão visitar os veículos, que estarão disponíveis no pátio da Unidade de Transbordo (antiga usina de lixo), em Resistência. As motos estarão no galpão de bens inservíveis da PMV, que fica na avenida João Palácios, nº 503, Eurico Salles, na Serra.
As visitas podem ser realizadas desta quarta-feira (21) até 5 de agosto, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, e no dia 6 de agosto, das 9 às 12 horas (somente dias úteis).
Para agendar a visita, é preciso entrar em contato com a prefeitura, por meio do telefone (27) 99812-3492, com antecedência de 24 horas.

QUEM PODE PARTICIPAR

  • O leilão, realizado pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Seges), será aberto ao público.
  • Poderão oferecer lances pessoas físicas e jurídicas com inscrição de CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seus endereços atualizados ou em processo de atualização na Receita Federal e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.
  • Menores de 18 anos não serão admitidos a participar do leilão.

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