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Carga na pista

Carreta carregada de café tomba e interdita ES 248 em Colatina

A Polícia Militar informou que o trecho ficou parcialmente interditado, e seguiu no sistema pare e siga até a retirada do veículo e da carga, que ficou espalhada na pista

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 17:04

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 fev 2022 às 17:04
Rodovia que liga Colatina a Marilândia esta interditada.
Acidente em rodovia que liga Marilândia e Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta carregada com sacos de café pilado tombou na rodovia ES 248 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 15h desta terça-feira (8). Segundo a Polícia Militar, não houve feridos. O trecho seguiu no sistema pare e siga até a retirada do veículo e da carga, que ficou espalhada na pista. Às 19h50, a PM informou que a pista foi totalmente liberada.
O veículo estava carregado com cerca de 30 toneladas de café. Ele seguia de Marilândia, no Estado, para Belo Horizonte, em Minas Gerais, segundo apuração da repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta.
Equipes que trabalharam na retirada da carga das pistas Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

08/02/2022 - 8:05
A Polícia Militar informou que a rodovia foi totalmente liberada. O texto foi atualizado

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