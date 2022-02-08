Carreta carregada de café tomba e interdita ES 248 em Colatina

Uma carreta carregada com sacos de café pilado tombou na rodovia ES 248 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 15h desta terça-feira (8). Segundo a Polícia Militar, não houve feridos. O trecho seguiu no sistema pare e siga até a retirada do veículo e da carga, que ficou espalhada na pista. Às 19h50, a PM informou que a pista foi totalmente liberada.
O veículo estava carregado com cerca de 30 toneladas de café. Ele seguia de Marilândia, no Estado, para Belo Horizonte, em Minas Gerais, segundo apuração da repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta.
Atualização
08/02/2022 - 8:05
A Polícia Militar informou que a rodovia foi totalmente liberada. O texto foi atualizado