Trecho da BR 101 será interditado para detonação de rochas no ES

O trânsito na BR 101 será completamente interditado às 15 horas desta terça-feira (8) para a detonação de rochas às margens da rodovia federal, nos km's 343 e 343,5, em Guarapari. A intervenção, segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, é necessária para o prosseguimento das obras de duplicação do trecho entre a cidade até Anchieta, no litoral Sul do ES.
De acordo com a empresa, a interdição nos dois sentidos será por uma hora e a expectativa é de que às 16h o fluxo seja liberado. Essa o veto ao tráfego é necessário por razões de segurança. Os desmontes serão realizados com emprego de fogo controlado (detonação) para a fragmentação de rocha.
Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter (@_eco101) e também pelo site da concessionária.