Caminhão quebra no meio da pista na BR 101 e complica trânsito na Serra

O trecho foi sinalizado e o motivo do defeito no caminhão não foi informado. A Eco101 informou ainda que o guincho para veículos pesados e viaturas de inspeção da concessionária foram acionados para retirar o caminhão da via. Por volta das 19h24, segundo a Eco101, o caminhão foi removido e o trânsito no trecho foi normalizado.