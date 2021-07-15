Caminhão quebra no meio da pista na BR 101 e complica trânsito na Serra

Um caminhão com problemas mecânicos quebrou e interrompeu a passagem dos carros próximo ao quilômetro 268 da BR 101, no bairro Planalto de Carapina, na Serra, na tarde desta quinta-feira (15). O veículo ocupava o sentido Norte do Estado e o tráfego da pista central precisou ser desviado a via lateral da rodovia. O caminhão foi removido por volta das 19h24 e o trânsito no trecho foi normalizado.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, confirmou a informação em seu perfil oficial nas redes sociais. A empresa afirmou ainda que não houve impacto ao trânsito no sentido Vitória.
O trecho foi sinalizado e o motivo do defeito no caminhão não foi informado. A Eco101 informou ainda que o guincho para veículos pesados e viaturas de inspeção da concessionária foram acionados para retirar o caminhão da via. Por volta das 19h24, segundo a Eco101, o caminhão foi removido e o trânsito no trecho foi normalizado.
Atualização
15/07/2021 - 10:16
Na noite desta quinta-feira (15), a Eco101 atualizou as informações sobre o ocorrido, afirmando que o caminhão havia sido removido. As informações foram acrescentadas e o texto atualizado.