Carreta quebrada bloqueia parcialmente trecho da BR 101, na Serra

Uma carreta quebrou no fim da tarde desta quarta-feira (14) e gerou uma grande lentidão no trânsito da BR 101, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 17h30, o veículo se encontrava nas proximidades do viaduto de Carapina, bloqueando o acesso à pista lateral no sentido Norte — para quem trafega em direção ao bairro Laranjeiras, no mesmo município.
Ainda de acordo com a PRF, a corporação foi acionada por volta das 16h24 para a ocorrência no local. Equipes da Eco101, concessionária que administra a via, também foram acionadas para auxiliar na retirada do veículo da rodovia. O trânsito flui pela pista lateral.