Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lentidão no trânsito

Carreta quebrada bloqueia parcialmente trecho da BR 101, na Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista lateral da rodovia no sentido Laranjeiras ficou totalmente bloqueada devido ao veículo com defeito

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:38

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

14 jul 2021 às 18:38
Carreta quebrada deixa trânsito lento na BR 101
Carreta quebrada deixa o trânsito lento na BR 101, em Carapina, na Serra.  Crédito: Ouvinte/Rádio CBN
Uma carreta quebrou no fim da tarde desta quarta-feira (14) e gerou uma grande lentidão no trânsito da BR 101, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 17h30, o veículo se encontrava nas proximidades do viaduto de Carapina, bloqueando o acesso à pista lateral no sentido Norte —  para quem trafega em direção ao bairro Laranjeiras, no mesmo município.
Ainda de acordo com a PRF, a corporação foi acionada por volta das 16h24 para a ocorrência no local. Equipes da Eco101, concessionária que administra a via, também foram acionadas para auxiliar na retirada do veículo da rodovia. O trânsito flui pela pista lateral. 

Veja Também

Motociclista morre em acidente com carreta em rodovia de Cachoeiro

Vítima é atropelada e socorrida no Centro de Vitória

Motociclista fica ferido após derrapar em produto na pista da Leste-Oeste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 carapina Serra trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados