Caminhão com pedra de granito desce ladeira de ré e fecha rua na Serra

Caminhão ficou parado no meio da Rua Santa Lúcia, em Jacaraípe, na Serra. Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com pedras de granito na Rua Santa Lúcia, em Jacaraípe , na Serra , assustou moradores no início da manhã desta segunda-feira (18). O motorista não conseguiu subir a ladeira e perdeu o controle da direção do veículo, que desceu de ré e ficou preso no meio na via. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações repassadas pelo morador Luciano Berger, o motorista do caminhão seguia para uma empresa de granito — localizada na parte mais alta da rua — mas o freio do veículo não suportou o peso da carga. "O caminhão começou a descer a ladeira e, por sorte, parou na metade do caminho", relatou.

Segundo Luciano, os moradores reivindicam sinalização na rua indicando que a ladeira é íngreme. "Não é a primeira vez que essa situação acontece aqui e, com a grande quantidade de caminhões que circulam, ficamos bem apreensivos, pois existem várias casas ao redor", concluiu.

A Guarda Municipal da Serra informou que uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e ninguém se feriu. Segundo a corporação, o caminhão será retirado com um guincho, já providenciado pelo proprietário do veículo.