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Susto em Jacaraípe

Caminhão com pedra de granito desce ladeira de ré e fecha rua na Serra

Motorista não conseguiu subir a ladeira e o veículo desceu de ré, assustando moradores na manhã desta segunda-feira (18). Segundo a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 15:20

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

18 out 2021 às 15:20
Caminhão fica parado em ladeira de Jacaraípe
Caminhão ficou parado no meio da Rua Santa Lúcia, em Jacaraípe, na Serra. Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão carregado com pedras de granito na Rua Santa Lúcia, em Jacaraípe, na Serra, assustou moradores no início da manhã desta segunda-feira (18). O motorista não conseguiu subir a ladeira e perdeu o controle da direção do veículo, que desceu de ré e ficou preso no meio na via. Ninguém ficou ferido. 
De acordo com informações repassadas pelo morador Luciano Berger, o motorista do caminhão seguia para uma empresa de granito — localizada na parte mais alta da rua — mas o freio do veículo não suportou o peso da carga. "O caminhão começou a descer a ladeira e, por sorte, parou na metade do caminho", relatou. 
Segundo Luciano, os moradores reivindicam sinalização na rua indicando que a ladeira é íngreme. "Não é a primeira vez que essa situação acontece aqui e, com a grande quantidade de caminhões que circulam, ficamos bem apreensivos, pois existem várias casas ao redor", concluiu. 
A Guarda Municipal da Serra informou que uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e ninguém se feriu. Segundo a corporação, o caminhão será retirado com um guincho, já providenciado pelo proprietário do veículo. 

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