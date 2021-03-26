Caminhão carregado de manilhas tomba e carga atinge casa em Cachoeiro

Um acidente com um caminhão carregado de manilhas na Rua Almerico Martins Viana, no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, assustou os moradores na tarde desta sexta-feira (26). A carga rolou e uma manilha caiu na janela da casa de um morador.
O caminhou não conseguiu subir a rua íngreme e tombou. Havia oito manilhas que seriam levadas para uma obra particular. O motorista ficou preso às ferragens, foi resgatado com escoriações por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital da cidade.