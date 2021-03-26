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Caminhão carregado de manilhas tomba e carga atinge casa em Cachoeiro

Uma manilha acabou caiu na janela da casa de um morador do bairro São Francisco de Assis, na tarde desta sexta-feira (26)

Publicado em 26 de Março de 2021 às 20:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mar 2021 às 20:35
Caminhão com manilhas tombou no bairro São Francisco de Assis
Caminhão tentou subir rua e tombou  Crédito: Thales Rodrigues
Um acidente com um caminhão carregado de manilhas na Rua Almerico Martins Viana, no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, assustou os moradores na tarde desta sexta-feira (26). A carga rolou e uma manilha caiu na janela da casa de um morador.
Manilhas atingiram a casa de um morador
Manilha atingiu a janela de uma casa  Crédito: Thales Rodrigues
O caminhou não conseguiu subir a rua íngreme e tombou. Havia oito manilhas que seriam levadas para uma obra particular. O motorista ficou preso às ferragens, foi resgatado com escoriações por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital da cidade.

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