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BR 262

Caminhão carregado com batatas tomba e motorista fica ferido no Sul do ES

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na altura do km 135, em Brejetuba; carga ficou espalhada às margens da pista

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 17:56

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 out 2022 às 17:56
Caminhão carregado com batatas tomba e deixa carga espalhada na BR 262, em Brejetuba
Carga de batatas ficou espalhada na pista Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Um caminhão carregado com batatas tombou e espalhou a carga às margens do km 135, na BR 262, em Brejetuba, na Região do Caparaó, na manhã desta segunda-feira (10). O motorista, de 40 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou parcialmente interditada para remoção do veículo, porém, o trânsito não sofreu impacto significativo. Às 16h24 o caminhão foi removido e a pista liberada.

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