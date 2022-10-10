Caminhão carregado com batatas tomba e motorista fica ferido no Sul do ES

Um caminhão carregado com batatas tombou e espalhou a carga às margens do km 135, na BR 262, em Brejetuba, na Região do Caparaó, na manhã desta segunda-feira (10). O motorista, de 40 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou parcialmente interditada para remoção do veículo, porém, o trânsito não sofreu impacto significativo. Às 16h24 o caminhão foi removido e a pista liberada.