Caminhão capota, derruba poste e deixa imóveis sem energia em Cariacica

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Parte dos imóveis do bairro Aparecida, em Cariacica , ficou sem energia nesta segunda-feira (13) devido a um caminhão que capotou em uma ribanceira e derrubou um poste que faz parte da rede de transmissão elétrica. O veículo ficou praticamente de ponta-cabeça, mas os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

Em entrevista para a repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção assim que ligou o automóvel, na rua de cima ao barranco. Ao perceberem o volante travado e o iminente acidente, o condutor e o ajudante dele pularam da cabine.

Caminhão capota e derruba poste em Cariacica

Segundo moradores do bairro, a energia faltou durante alguns minutos e a internet ficou instável devido a alguns cabos de fibra ótica que acabaram sendo rompidos. Em imagens enviadas por telespectadores da TV Gazeta é possível ver o poste caído e apoiado em uma estrutura de ferro na calçada oposta.

TV Gazeta apurou que, para a realização do serviço de substituição da estrutura, a energia precisaria ser desligada na região. Por volta das 15h, uma equipe da EDP — empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região — chegou ao local com um novo poste. Aapurou que, para a realização do serviço de substituição da estrutura, a energia precisaria ser desligada na região.

Em nota, a concessionária EDP informou que 92 clientes foram afetados com a interrupção de energia elétrica decorrente do acidente no bairro Aparecida. De acordo com a empresa, o serviço foi restabelecido por volta das 18h20 desta segunda-feira (13).