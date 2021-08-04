Caminhão bate em poste na Avenida Beira-Mar, em Vitória

Um caminhão carregado de areia bateu em um poste na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (4). O acidente aconteceu na altura do bairro Ilha de Santa Maria. De acordo com a Guarda Municipal, ninguém se feriu.
Segundo informações da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito de Vitória, um veículo de passeio parou no semáforo, no sentido Centro, próximo do cruzamento com a Avenida Paulino Muller. O caminhão carregado de areia que vinha logo atrás não conseguiu parar e, para evitar a colisão, o condutor acabou jogando o caminhão em direção ao poste.
“O poste tinha proteção e não houve feridos no acidente. O caminhão, carregado de areia, permanece no local, que foi sinalizado com cones pela Guarda de Trânsito, que está com agentes para manter o fluxo de veículos na avenida”, completou, em nota.