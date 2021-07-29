Acidente deixa motociclista ferido e carro no meio da Avenida Vitória

Um acidente entre um carro e uma moto deixou o motociclista ferido, no final da tarde desta quinta-feira (29), na Avenida Vitória, localizada no bairro Forte de São João, em Vitória. Após a colisão contra a moto, o carro acabou indo parar no canteiro central da via.
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, ainda não há informações do que teria provocado o acidente. O motociclista que ficou ferido na ocorrência foi socorrido por uma equipe do Samu para um hospital da Região da Grande Vitória.
Agentes da Guarda Municipal auxiliam o tráfego de veículos na região. Uma leve retenção foi registrada no sentido do motorista que trafega em direção à praia.