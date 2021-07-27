BR 101 terá interdição parcial em Cariacica ao longo da semana

A Eco101, concessionária que administra a via, informou que a operação faz parte da continuação da obra de implantação do viaduto e interseções em desnível no km 293 da BR 101. A interdição é necessária por razões de segurança. Os desmontes são realizados com emprego de Pyroblast (gás expansivo) para a fragmentação de rocha. A concessionária explicou que a utilização do material se dá por questões de segurança, por se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano.