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Implantação de viaduto

BR 101 terá interdição parcial em Cariacica ao longo da semana

Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a interdição será no sentido dos motoristas que trafegam em direção a Viana; bloqueio deverá durar 10 minutos por dia

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:58

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

27 jul 2021 às 18:58
Interdição na BR 101
Trecho do km 292,9 da BR 101, localizado em Cariacica será totalmente interditado para desmonte de rochas.  Crédito: Divulgação/ Eco 101
Os motoristas que trafegam pela BR 101, no perímetro localizado no município de Cariacica devem redobrar a atenção nesta semana. Em continuidade às obras de implantação do viaduto e interseções em desnível, o trecho do km 292,9 será totalmente interditado a partir das 15h, desta quarta (28) à sexta-feira (30), para desmonte de rocha no local. O bloqueio deverá durar cerca de 10 minutos por dia, no sentido dos motoristas que trafegam em direção a Viana.
A Eco101, concessionária que administra a via, informou que a operação faz parte da continuação da obra de implantação do viaduto e interseções em desnível no km 293 da BR 101. A interdição é necessária por razões de segurança. Os desmontes são realizados com emprego de Pyroblast (gás expansivo) para a fragmentação de rocha. A concessionária explicou que a utilização do material se dá por questões de segurança, por se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano.
Ainda conforme a Eco101, as operações foram programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego na rodovia. A concessionária ainda ressalta que, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária.

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