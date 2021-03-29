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Em Domingos Martins

Caminhão bate em barranco e motorista fica ferido na BR 262 no ES

O veículo seguia em direção à Grande Vitória e se acidentou na altura do km 32, no distrito de Biriricas. O baú do caminhão foi todo danificado e parte da carga de suco ficou espalhada na pista. Fluxo segue em sistema de pare e siga

Publicado em 29 de Março de 2021 às 11:15

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

29 mar 2021 às 11:15
Domingos Martins
O caminhão carregado com suco se acidentou na manhã desta segunda-feira (29), no Km 32, da BR 262 em Domingos Martins. O motorista sofreu ferimentos leves Crédito: Internauta
Um acidente com um caminhão baú carregado com suco engarrafado deixa o trânsito lento e em sistema de pare-siga na manhã desta segunda-feira (29), na BR 262, em Domingos Martins. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia em direção à Grande Vitória, mas na altura do km 32, no trecho que corta o distrito de Biriricas, o motorista perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu contra o barranco à margem da pista.

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De acordo com a PRF, a colisão foi registrada por volta das 6h40. O condutor do caminhão sofreu escoriações pelo corpo e ferimentos leves. Ele foi socorrido em uma ambulância e encaminhado para o Hospital Dr. Arthur Gerhardt, que fica na cidade da Região Serrana do Espírito Santo.
Com o impacto, o baú do caminhão foi praticamente arrancado e a cabine do motorista ficou completamente destruída. Ao "raspar" pelo barranco, o caminhão limpou toda a vegetação no trecho e a boa parte da carga ficou espalhada pela pista, já que o baú em alumínio foi sendo arrancado.

TRÂNSITO LENTO

Após o acidente, em um trecho de descida conhecido na região como "Serra da Boa Vista", o caminhão ficou parado em uma curva e bloqueou o sentido crescente da rodovia federal. Agentes da PRF orientam o trânsito até que o veículo seja removido e a pista limpa.
Domingos Martins
O caminhão "limpou" o barranco às margens da BR 262 ao passar pelo trecho de Biriricas Crédito: Internauta

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