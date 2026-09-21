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Trânsito

BR 101 terá interdições em Fundão e Anchieta nesta terça-feira (22)

Bloqueios começam às 14h para detonação e desmonte de rochas; liberações estão previstas para 15h e 16h

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 17:58

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

21 set 2026 às 17:58
Trecho da BR 101 em Fundão vai ser interditado nesta terça (22)
Trecho da BR 101 em Fundão vai ser interditado nesta terça (22) Divulgação/Ecovias Capixaba

Dois trechos da BR 101, em Fundão e Anchieta, serão interditados nos dois sentidos na tarde desta terça-feira (22) para detonação e desmonte de rochas. Os bloqueios começam às 14h.


Segundo a Ecovias Capixaba, a interdição em Fundão ocorrerá no quilômetro 235,5, entre a praça de pedágio da Serra e o distrito de Timbuí. A previsão é de liberação às 16h. Depois desse horário, o sistema de Pare e Siga poderá ser adotado até a normalização do tráfego.


Em Anchieta, o bloqueio será na altura do quilômetro 370,910. A previsão é de que a pista seja liberada às 15h. Após esse horário, o sistema Pare e Siga também poderá ser implantado no local, se houver necessidade.


As intervenções integram as obras de duplicação da rodovia federal. A concessionária informou ainda que as operações poderão ser canceladas e remarcadas em caso de chuva ou outras condições meteorológicas adversas. A orientação aos motoristas é programar os deslocamentos com antecedência e respeitar a sinalização implantada nos locais.

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