BR 101 terá interdições em Fundão e Anchieta nesta terça-feira (22)

Dois trechos da BR 101, em Fundão e Anchieta, serão interditados nos dois sentidos na tarde desta terça-feira (22) para detonação e desmonte de rochas. Os bloqueios começam às 14h.





Segundo a Ecovias Capixaba, a interdição em Fundão ocorrerá no quilômetro 235,5, entre a praça de pedágio da Serra e o distrito de Timbuí. A previsão é de liberação às 16h. Depois desse horário, o sistema de Pare e Siga poderá ser adotado até a normalização do tráfego.





Em Anchieta, o bloqueio será na altura do quilômetro 370,910. A previsão é de que a pista seja liberada às 15h. Após esse horário, o sistema Pare e Siga também poderá ser implantado no local, se houver necessidade.





As intervenções integram as obras de duplicação da rodovia federal. A concessionária informou ainda que as operações poderão ser canceladas e remarcadas em caso de chuva ou outras condições meteorológicas adversas. A orientação aos motoristas é programar os deslocamentos com antecedência e respeitar a sinalização implantada nos locais.