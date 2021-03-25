BR 101 será interditada entre Guarapari e Anchieta nesta quinta

Um trecho da BR 101 localizado entre os municípios de Guarapari e Anchieta será totalmente interditado, a partir das 15h desta quinta-feira (25), para dar continuidade ao processo de detonação de rochas na região. Durante a ação, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de uma hora em ambos os sentidos. Equipes vão ajudar no controle do tráfego no local.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, os desmontes de rochas são necessários para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação da via. Essas operações são programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego de veículos. A última operação no local foi realizada na terça-feira (16).
A detonação faz parte da 4º etapa das obras de duplicação do trecho entre Guarapari e Anchieta. A interdição ocorrerá por segurança. Com a atuação das equipes no local, os motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização.