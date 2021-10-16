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Atenção

BR 101 é interditada para retirada de bobina na Serra

Interdição na altura do quilômetro 275 acontece para  operação de retirada do material que se desprendeu de caminhão na última segunda-feira (11)

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 11:30

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 out 2021 às 11:30
Contorno
Operação na BR 101, km 275, sentido Serra/Cariacica, para retirada de objeto (bobina) desprendido durante acidente Crédito: Divulgação/PRF
BR 101 foi totalmente interditada na altura do quilômetro 275, na Rodovia do Contorno, na Serra, na manhã deste sábado (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a interdição aconteceu para uma operação de retirada de uma bobina que desprendeu de um caminhão. Por volta das 11h, uma faixa havia sido liberada, com tráfego fluindo com estreitamento de pista.
De acordo com a PRF, a bobina desprendeu na última segunda-feira (11), caindo fora da pista. A polícia explicou que, por conta das chuvas e por tratar-se de uma operação delicada pelo peso da peça, a operação só pôde ser realizada neste sábado.
A PRF acrescentou ainda que, na ocasião do acidente, nenhum outro veículo esteve envolvido e ninguém ficou ferido.

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