BR 101 é interditada para retirada de bobina na Serra

10h20 - Interdição na BR 101, km 275, sentido Serra/Cariacica, para retirada de objeto (bobina) desprendido durante acidente. Previsão de liberação entre 20 a 30 minutos. pic.twitter.com/miyNRITh9J

De acordo com a PRF, a bobina desprendeu na última segunda-feira (11), caindo fora da pista. A polícia explicou que, por conta das chuvas e por tratar-se de uma operação delicada pelo peso da peça, a operação só pôde ser realizada neste sábado.