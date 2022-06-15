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BR 101: caminhão pega fogo no viaduto de Carapina, na Serra

Apesar do incidente, não houve registro de feridos. O trânsito ficou lento na região

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 15:50

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 jun 2022 às 15:50
Um caminhão pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (15), no viaduto de Carapina, na Serra. Imagens gravadas pelos leitores de A Gazeta mostram as chamas saindo da cabine do veículo.
De acordo com a Eco101, que administra a BR 101, o incêndio foi registrado às 12h43, no quilômetro 270,8, sentido Serra Sede.
Uma viatura e o guincho da Eco101 foram deslocados para o local. Segundo a concessionária, não houve vítimas e o tráfego seguia com desvio de faixa no sentido Serra Sede. Por volta das 15h, o trânsito ainda era lento no trecho.
No vídeo gravado, as pessoas que observavam a cena, de longe, estavam assustadas com a possibilidade de o veículo explodir.  O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência.

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