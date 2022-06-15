BR 101: caminhão pega fogo no viaduto de Carapina, na Serra

De acordo com a Eco101, que administra a BR 101, o incêndio foi registrado às 12h43, no quilômetro 270,8, sentido Serra Sede.

Uma viatura e o guincho da Eco101 foram deslocados para o local. Segundo a concessionária, não houve vítimas e o tráfego seguia com desvio de faixa no sentido Serra Sede. Por volta das 15h, o trânsito ainda era lento no trecho.