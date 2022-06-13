Uma fumaça densa e muito escura chamou a atenção de moradores de Jardim da Penha, Praia do Canto e outros bairros de Vitória de onde era possível observar o Complexo de Tubarão, da Vale, no final de Jardim Camburi, na capital capixaba. A mineradora confirmou que um incêndio ocorrido na manhã desta segunda-feira (13) provocou a fumaça.
Na resposta encaminhada, a Vale informou que, por volta do meio-dia, foi registrado um incidente em um equipamento de uma das usinas de pelotização da Unidade Tubarão. A empresa ressaltou que não houve registro de colaboradores feridos e a própria brigada de incêndio foi imediatamente acionada para combater o fogo, que foi controlado.
A Vale destacou ainda que as causas serão apuradas internamente. Também demandado, o Corpo de Bombeiros respondeu que não houve a atuação da corporação no combate às chamas no interior do complexo da mineradora.
CASO RECENTE
Recentemente, no dia 31 de maio, uma situação semelhante ocorreu no Complexo de Tubarão. Um ônibus de uma empresa prestadora de serviços para a Vale foi completamente consumido pelas chamas. Assim como no incidente desta segunda-feira, a brigada de incêndio da empresa agiu rápido e apagou o fogo. Na ocasião, também não houve feridos.
Incêndio atinge usina no Complexo de Tubarão em Vitória