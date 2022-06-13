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Fumaça densa

Incêndio atinge usina no Complexo de Tubarão em Vitória

Incidente desta segunda-feira (13) envolveu um equipamento de uma das usinas de pelotização; Vale destacou que não houve feridos e que fogo foi controlado

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 15:02

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

13 jun 2022 às 15:02
Uma fumaça densa e muito escura chamou a atenção de moradores de Jardim da PenhaPraia do Canto e outros bairros de Vitória de onde era possível observar o Complexo de Tubarão, da Vale, no final de Jardim Camburi, na capital capixaba. A mineradora confirmou que um incêndio ocorrido na manhã desta segunda-feira (13) provocou a fumaça.
Na resposta encaminhada, a Vale informou que, por volta do meio-dia, foi registrado um incidente em um equipamento de uma das usinas de pelotização da Unidade Tubarão. A empresa ressaltou que não houve registro de colaboradores feridos e a própria brigada de incêndio foi imediatamente acionada para combater o fogo, que foi controlado.
A Vale destacou ainda que as causas serão apuradas internamente. Também demandado, o Corpo de Bombeiros respondeu que não houve a atuação da corporação no combate às chamas no interior do complexo da mineradora.
Vale
A fumaça escura e muito densa foi vista de diferentes bairros de Vitória no fim da manhã desta segunda-feira (13) Crédito: Leitor A Gazeta

CASO RECENTE

Recentemente, no dia 31 de maio, uma situação semelhante ocorreu no Complexo de Tubarão. Um ônibus de uma empresa prestadora de serviços para a Vale foi completamente consumido pelas chamas. Assim como no incidente desta segunda-feira, a brigada de incêndio da empresa agiu rápido e apagou o fogo. Na ocasião, também não houve feridos. 
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