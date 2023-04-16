Ambulância estacionada desce ladeira em Colatina e bate em árvore

Ambulância desce ladeira e atinge árvore próxima a hospital Crédito: Leitor| A Gazeta

Uma ambulância estacionada em frente à Santa Casa de Colatina , bairro José de Anchieta, no Noroeste do Espírito Santo, desceu a rua desgovernada e parou após atingir uma árvore. O acidente foi registrado na noite deste sábado (15) e ninguém se feriu.

O fato aconteceu na Rua Virgílio Balarini, que tem uma ladeira na chegada do pronto socorro da unidade. O veículo estava estacionado e não havia ocupantes dentro dele.

Segundo a empresa Removida, a ambulância que se envolveu no acidente, é alugada pela Santa Casa de Colatina. A informação é de que após o fato, foram acionados pela unidade. No local, verificaram que o veículo não tinha nenhum problema mecânico, já que o freio de mão foi testado após a batida e estava funcionando normalmente.

Um guincho foi então acionado e a ambulância retirada do local. Outro carro foi encaminhado à Santa Casa, para substituição. A empresa acredita na hipótese do condutor do hospital não ter acionado corretamente o freio de mão no local.