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Ambulância estacionada desce ladeira em Colatina e bate em árvore

Viatura estava parado em frente ao hospital Santa Casa e desceu a rua desgovernada e parou após batida. Ninguém se feriu

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 13:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 abr 2023 às 13:39
Ambulância desce ladeira e atinge árvore próxima a hospital
Ambulância desce ladeira e atinge árvore próxima a hospital Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma ambulância estacionada em frente à Santa Casa de Colatina, bairro José de Anchieta, no Noroeste do Espírito Santo, desceu a rua desgovernada e parou após atingir uma árvore. O acidente foi registrado na noite deste sábado (15) e ninguém se feriu.
O fato aconteceu na Rua Virgílio Balarini, que tem uma ladeira na chegada do pronto socorro da unidade. O veículo estava estacionado e não havia ocupantes dentro dele.
Segundo a empresa Removida, a ambulância que se envolveu no acidente, é alugada pela Santa Casa de Colatina. A informação é de que após o fato, foram acionados pela unidade. No local, verificaram que o veículo não tinha nenhum problema mecânico, já que o freio de mão foi testado após a batida e estava funcionando normalmente.
Um guincho foi então acionado e a ambulância retirada do local. Outro carro foi encaminhado à Santa Casa, para substituição. A empresa acredita na hipótese do condutor do hospital não ter acionado corretamente o freio de mão no local.
A reportagem também procurou a Polícia Militar, para saber se o fato foi registrado, mas não houve retorno. Já a Santa Casa informou por telefone que não há nenhum responsável para dar esclarecimentos do caso neste domingo (16), somente na terça-feira (18).

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