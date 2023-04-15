Motociclista fica ferida em acidente na BR 101 em João Neiva

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na tarde deste sábado (15) no km 204 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco 101, concessionária da rodovia, a motociclista precisou ser socorrida para o hospital São Camilo, em Aracruz.
O acidente ocorreu em um trevo da via. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do carro não se atentou com o fluxo na rodovia e, ao tentar realizar a travessia, acabou colidindo com a moto.
Ambulância, guincho e viatura de inspeção da Eco foram acionadas para dar apoio à ocorrência. De acordo com a Eco, o condutor do veículo foi liberado pela polícia para seguir viagem.