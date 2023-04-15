Acidente entre moto e bicicleta deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

Local onde aconteceu o acidente, no distrito de Conduru Crédito: Leitor A Gazeta

Uma moto e uma bicicleta se envolveram em um acidente na altura do km 8m da Rodovia Fued Nemer, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (14). Segundo informações da Polícia Militar, o condutor da moto e o ciclista ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Municipal de Castelo.

O motociclista relatou que estava voltando para casa, após o trabalho, quando se deparou com a bicicleta atravessando a via, de forma repentina. Ele disse que não conseguiu evitar a colisão com o ciclista, porque chovia naquele momento e ele disse que tinha baixa visibilidade no local. Com o impacto, os dois caíram.