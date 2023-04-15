Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No distrito de Conduru

Acidente entre moto e bicicleta deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

Motociclista disse que o ciclista teria atravessado a rodovia de forma repentina. Segundo ele, chovia no momento e, por isso, tinha pouca visibilidade da pista

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 13:24

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 abr 2023 às 13:24
Local onde aconteceu o acidente, no distrito de Conduru
Local onde aconteceu o acidente, no distrito de Conduru Crédito: Leitor A Gazeta
Uma moto e uma bicicleta se envolveram em um acidente na altura do km 8m da Rodovia Fued Nemer, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (14). Segundo informações da Polícia Militar, o condutor da moto e o ciclista ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Municipal de Castelo.
O motociclista relatou que estava voltando para casa, após o trabalho, quando se deparou com a bicicleta atravessando a via, de forma repentina. Ele disse que não conseguiu evitar a colisão com o ciclista, porque chovia naquele momento e ele disse que tinha baixa visibilidade no local. Com o impacto, os dois caíram.
Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o hospital, em Castelo. A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Veja Também

Acusados de matar frentista em posto de Cachoeiro são condenados

Galhos de árvore caem e fecham rua em Cachoeiro de Itapemirim

Rachadura em ponte chama atenção em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar Conduru
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados