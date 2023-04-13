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Interdição

Galhos de árvore caem e fecham rua em Cachoeiro de Itapemirim

Bombeiros, EDP, Guarda Municipal e Defesa Civil estão no local trabalhando para liberar Rua Moreira após queda de galhos na tarde desta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 17:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 abr 2023 às 17:37
Galhos de uma grande árvore às margens do Rio Itapemirim, na Rua Moreira, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, caíram sobre a via na tarde desta quinta-feira (13). Segundo o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, Inácio Darós, nenhuma pessoa ficou ferida.
Leitor| A Gazeta
Os galhos bloquearam a Rua Moreira e atingiram um carro, em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos/ Montagem - A Gazeta
Os galhos caíram em frente ao prédio da Secretaria de Educação do município, no bairro Coronel Borges, por volta das 16h. O trecho, bem próximo à escola estadual Liceu Muniz Freire, segundo Darós, foi interditado.
Segundo a concessionária de energia EDP, uma equipe foi encaminhada ao local para desligar a rede elétrica, pois com a queda dos galhos, a fiação acabou atingida. Alguns carros que ficam estacionados embaixo das árvores foram danificados com o incidente.

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