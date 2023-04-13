Galhos de árvore caem e fecham rua em Cachoeiro de Itapemirim

Galhos de uma grande árvore às margens do Rio Itapemirim, na Rua Moreira, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, caíram sobre a via na tarde desta quinta-feira (13). Segundo o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, Inácio Darós, nenhuma pessoa ficou ferida.
Os galhos caíram em frente ao prédio da Secretaria de Educação do município, no bairro Coronel Borges, por volta das 16h. O trecho, bem próximo à escola estadual Liceu Muniz Freire, segundo Darós, foi interditado.
Segundo a concessionária de energia EDP, uma equipe foi encaminhada ao local para desligar a rede elétrica, pois com a queda dos galhos, a fiação acabou atingida. Alguns carros que ficam estacionados embaixo das árvores foram danificados com o incidente.