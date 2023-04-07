Após batida, poste cai sobre carro em avenida de Cachoeiro

A colisão de um carro com um poste deixou a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, uma das principais vias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, parcialmente interditada na tarde desta sexta-feira (7). De acordo com informações repassadas à repórter Alice Souza, da TV Gazeta Sul, a batida foi registrada por volta das 15h e não deixou ninguém ferido.
Segundo relatos da Polícia Militar no local, um dos motoristas envolvidos perdeu o controle do carro em uma curva e colidiu com o poste, que caiu e atingiu outro veículo no local. O poste que caiu era utilizado para o cabeamento de internet e telefonia, e as empresas foram acionadas.
A via foi parcialmente interditada durante a tarde e um desvio foi disponibilizado aos motoristas que passam pelo local.