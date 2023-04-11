Rachadura em ponte chama atenção em Cachoeiro de Itapemirim

O aparecimento de uma rachadura na calçada da ponte da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, impressionou um morador que gravou um vídeo da situação. Segundo o Coordenador da Defesa Civil do município, Inácio Darós, o caso já é monitorado pelo órgão e não há risco para a estrutura da ponte.

O vídeo foi postado em grupos de redes sociais na noite desta segunda-feira (10). Porém, ao contrário do que alguns cogitaram, a rachadura não indica risco de queda da ponte. “Desde dezembro do ano passado estamos monitorando o local. Era uma fissura e aumentou de tamanho, se tornando uma rachadura. Porém, isso não abala a estrutura local”, informou o coordenador.

Técnicos da secretaria de Obras da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, segundo Darós, irão nesta terça-feira (11) ao local para estabilizar a rachadura e fechar. O coordenador informou não haver outras incidências de fissuras no local e disse o que pode ter acontecido.

“Uma série de fatores pode influenciar o aparecimento de fissuras, como a erosão no Rio Itapemirim, entrada de água de chuva no ponto com problema, temperatura e a passagem de veículos pesados”, explica o coordenador.

A ponte Guadalajara ou ponte da Ilha da Luz, como é popularmente conhecida em Cachoeiro, é uma rota com tráfego diário intenso. Ela liga o Centro da cidade a diversos bairros, como o Aquidaban, Rubem Braga e Novo Parque.

Procurado pela reportagem, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) disse que o presidente do órgão, o engenheiro Jorge Silva, autorizou a inspetoria do Conselho em Cachoeiro a tomar as providências para realizar uma vistoria fiscal e técnica no local. A entidade informou ainda que uma comitiva de profissionais especializados da sede irá ajudar nos trabalhos de inspeção da ponte para verificar os dados e as possibilidades de risco à população.