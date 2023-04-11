Rachadura em ponte chama atenção em Cachoeiro de Itapemirim

O aparecimento de uma rachadura na calçada da ponte da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, impressionou um morador que gravou um vídeo da situação. Segundo o Coordenador da Defesa Civil do município, Inácio Darós, o caso já é monitorado pelo órgão e não há risco para a estrutura da ponte.
O vídeo foi postado em grupos de redes sociais na noite desta segunda-feira (10). Porém, ao contrário do que alguns cogitaram, a rachadura não indica risco de queda da ponte. “Desde dezembro do ano passado estamos monitorando o local. Era uma fissura e aumentou de tamanho, se tornando uma rachadura. Porém, isso não abala a estrutura local”, informou o coordenador.
Técnicos da secretaria de Obras da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, segundo Darós, irão nesta terça-feira (11) ao local para estabilizar a rachadura e fechar. O coordenador informou não haver outras incidências de fissuras no local e disse o que pode ter acontecido.
“Uma série de fatores pode influenciar o aparecimento de fissuras, como a erosão no Rio Itapemirim, entrada de água de chuva no ponto com problema, temperatura e a passagem de veículos pesados”, explica o coordenador.
A ponte Guadalajara ou ponte da Ilha da Luz, como é popularmente conhecida em Cachoeiro, é uma rota com tráfego diário intenso. Ela liga o Centro da cidade a diversos bairros, como o Aquidaban, Rubem Braga e Novo Parque.
Procurado pela reportagem, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) disse que o presidente do órgão, o engenheiro Jorge Silva, autorizou a inspetoria do Conselho em Cachoeiro a tomar as providências para realizar uma vistoria fiscal e técnica no local. A entidade informou ainda que uma comitiva de profissionais especializados da sede irá ajudar nos trabalhos de inspeção da ponte para verificar os dados e as possibilidades de risco à população.
Atualização
12/04/2023 - 8:42
Após publicação desta matéria, o Crea-ES enviou nota informando que vai fazer uma vistoria no local. O texto foi atualizado.