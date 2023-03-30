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BR 262: estudo prevê duplicação, túnel e 20 viadutos e pontes

Entre as obras nos 180,6 quilômetros da via, estão previstas 21 novas estruturas, incluindo um túnel de 711 metros, além de adequações de 23 pontes e viadutos; confira
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 mar 2023 às 17:34

Publicado em 30 de Março de 2023 às 17:34

O edital para a contratação de empresa que fará estudo de duplicação e revitalização da BR 262 no Espírito Santo prevê obras em 180,6 quilômetros da rodovia. Entre as intervenções estão viadutos, pontes, passarelas e até mesmo um túnel, que serão feitos ao longo da via entre Viana e a Ponte Sobre Rio José Pedro (próximo a Irupi, na divisa do Estado com Minas Gerais).
edital foi publicado pelo governo federal nesta quinta-feira (30) e a vencedora será divulgada em 26 de abril. O contrato terá duração de três anos, sendo que a empresa terá dois anos e meio para elaboração dos estudos.
Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) e entrega dos viadutos de Amarelos (321) e Guarapari (335)
Viaduto entre BR 101 e BR 262 em Viana: intervenção de adequação/restauração prevista Crédito: Vitor Jubini
Além de elaborar estudos socioambientais que ajudem a embasar a modelagem da concessão da via, a campeã da licitação deverá realizar estudos de tráfego e de engenharia que contemplem trabalhos iniciais de recuperação, manutenção e conservação das vias, além de dados de ampliação e possibilidade de melhorias.
Entre as obras, estão previstas adequação/restauração de 23 pontes e viadutos. Outras 20 estruturas semelhantes mais um túnel de 711 metros deverão ser implantadas. Confira:
BR 262: duplicação prevê túnel, 20 viadutos, e pontes, além de restaurações

Intervenção estimada: implantação 

  • Viaduto de Acesso à Viana. Comprimento estimado (m): 28
  • 1º Viaduto no Acesso à Santa Isabel. Comprimento estimado (m): 10,7
  • 2º Viaduto no Acesso à Santa Isabel. Comprimento estimado (m): 10,7
  • 1º Viaduto no Acesso à Domingos Martins. Comprimento estimado (m): 8,63
  • 2º Viaduto no Acesso à Domingos Martins. Comprimento estimado (m): 8,81
  • Viaduto de Acesso à Marechal Floriano. Comprimento estimado (m): 10
  • Viaduto de Interseção ES - (Parajú). Comprimento estimado (m): 10,7
  • 1º Viaduto de Acesso à Santa Maria de Araguaia. Comprimento estimado (m): 9
  • 2º Viaduto de Acesso à Santa Maria de Araguaia. Comprimento estimado (m): 9
  • 1° Elevado Na Travessia de Ibatiba - Ld/Le. Comprimento estimado (m): 104
  • 2° Elevado Na Travessia de Ibatiba - Ld. Comprimento estimado (m): 168
  • 2° Elevado Na Travessia de Ibatiba - Le. Comprimento estimado (m): 170,7
  • Elevado "A" Na Travessia de Venda Nova – Ld/Le. Comprimento estimado (m): 296
  • Elevado "B" Na Travessia de Venda Nova – Ld/Le. Comprimento estimado (m): 296
  • Elevado "C" Na Travessia de Venda Nova – Ld/Le. Comprimento estimado (m): 200
  • Elevado em Ferradura. Comprimento estimado (m): 96
  • Elevado para inversão de traçado na Entrada do Túnel. Comprimento estimado (m): 96
  • Elevado Para Inversão de Traçado Na Saída do Túnel. Comprimento estimado (m): 104
  • Passagem Superior de Iúna. Comprimento estimado (m): 12
  • Ponte Sobre o Rio Castelo na Alça de Acesso à ES-165. Comprimento estimado (m): 30
  • Túnel Projetado. Comprimento estimado (m): 711

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Tem até túnel na BR 262: conheça detalhes do projeto de duplicação

Intervenção estimada: adequação/restauração

  • Viaduto E.F.L. Viana - Km 19. Comprimento existente (m): 50
  • Ponte Sobre o Córrego Santo Agostinho - Km 21,02. Comprimento existente (m): 24,5
  • Ponte Sobre o Rio Jucu - Km 29,04. Comprimento existente (m): 77
  • Ponte Sobre o Rio Jucu - Braço Sul - Km 46,93. Comprimento existente (m): 55,5
  • Ponte Sobre o Rio Fundo - Km 49,44. Comprimento existente (m): 14,80
  • Ponte do Km 69,360 - LE Comprimento existente (m): 10,80
  • Ponte do Km 69,360 - LD. Comprimento existente (m): 30
  • Ponte do Km 73,030. Comprimento existente (m): 55,50
  • Ponte Sobre o Rio Jucu - Braço Sul II - Km 77,110. Comprimento existente (m): 39,30
  • Pontilhão Sobre o Córrego dos Cavalos - Km 83,880. Comprimento existente (m): 4,6
  • Ponte Sobre o Rio Jucu - Braço Norte - Km 94,950. Comprimento existente (m): 20
  • Viaduto do Km 100,660. Comprimento existente (m): 17,6
  • Viaduto do Km 100,940. Comprimento existente (m): 55,3
  • Viaduto - Venda Nova do Imigrante III - Km 104,880. Comprimento existente (m): 8,50
  • Ponte Sobre o Rio São João de Viçosa - Km 111,220. Comprimento existente (m): 30
  • Ponte Sobre o Rio Castelo - Km 114,910. Comprimento existente (m): 30
  • Viaduto do Km 116,100. Comprimento existente (m): 42,30
  • Ponte Sobre o Ribeirão do Meio - Km 125,320. Comprimento existente (m): 40
  • Ponte Sobre o Rio Pardo - Km 159,500. Comprimento existente (m): 51,40
  • Ponte Sobre o Córrego Santa Clara - Km 168,150. Comprimento existente (m): 128
  • Ponte Sobre o Rio São José II - Km 172,970.  Comprimento existente (m): 97,70
  • Ponte Sobre o Rio São José I - Km 173,840. Comprimento existente (m): 75,40
  • Ponte Sobre o Rio São Pedro - Km 196,300. Comprimento existente (m): 200

Correção

30/03/2023 - 6:35
Serão 21 estruturas especiais construídas (entre pontes, viadutos é túnel), e não 23, como afirmava anteriormente o título da reportagem. A informação foi corrigida.

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