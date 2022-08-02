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Três veículos

Acidente na BR 262 deixa um ferido e complica trânsito em Cariacica

A vítima foi levada para um hospital de Vitória. Por causa da ocorrência, o fluxo ficou parcialmente interditado, mas foi normalizado pouco antes das 19h
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 ago 2022 às 17:28

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 17:28

Kombi capota e carro tem a frente destruída em acidente em Cariacica
Com a batida, um dos pneus da Kombi foi arrancado e ficou sobre a pista da BR 262 Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo dois carros e uma Kombi em um trecho da BR 262, em Alto Lage, Cariacica, na tarde desta terça-feira (2) deixou uma pessoa ferida e afetou o trânsito na região. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Por causa da ocorrência, o trânsito ficou complicado e só foi normalizado pouco antes das 19h.
A Prefeitura de Cariacica explicou que a colisão tripla aconteceu da seguinte forma: um carro que estava trafegando no sentido Vitória bateu no veículo da frente. O carro atingido perdeu o controle, atravessou o canteiro central e atingiu a Kombi, que seguia no sentido Viana.
Como mostram imagens registradas por leitores de A Gazeta, a Kombi tombou na pista e a frente de um dos carros, um Fiat Siena, ficou destruída. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido e se ele dirigia um dos veículos ou a Kombi.
Kombi capota e carro tem a frente destruída em acidente em Cariacica
O Siena colidiu contra a Kombi após ter sido atingido, na traseira, por outro veículo Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com a Prefeitura de Cariacica, a Gerência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social foi ao no local para auxiliar no fluxo de veículos. O trânsito foi concentrado em duas faixas, tanto no sentido Vitória quanto no sentido Viana.  O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também atuou na ocorrência. 
A Polícia Civil informou que não há registro de ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Cariacica.
No começo da noite, a assessoria da Prefeitura informou que a Kombi e os demais veículos já haviam sido retirados do local e o fluxo liberado em ambos os sentidos da rodovia federal. 

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