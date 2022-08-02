Vídeo impressionante mostra momento em que pai salva bebê no Pará

Por muito pouco um bebê não foi atropelado no último sábado (30), no Pará, Região Norte do Brasil. O vídeo impressionante mostra o pai pegando o menino no colo ao perceber que um carro se aproximava em alta velocidade. Em seguida, a motocicleta estacionada, onde a criança estava sentada é atingida pelo automóvel.
Segundo informações divulgadas pelo g1 Pará, o acidente aconteceu na cidade de São Félix do Xingu. O bebê salvo tem apenas um ano de idade. As partes envolvidas entraram em acordo sobre os prejuízos, e o caso não chegou à polícia.
As imagens impressionantes que mostram o rápido reflexo do homem viralizaram na internet. Na manhã desta terça-feira (2), o vídeo também foi assunto do GloboNews em Ponto e do programa Encontro, na TV Globo.