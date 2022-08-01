Acidente na BR 262: adolescente morre atropelado em Marechal Floriano

Atropelamento ocorreu na madrugada de sábado (30) e tirou a vida de um rapaz de 17 anos; motorista foi ouvido e liberado pela Polícia Civil
Larissa Avilez

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 18:20

Um adolescente de apenas 17 anos morreu atropelado na BR 262, no município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado (30), na altura do km  45 da rodovia. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a corporação, o motorista do carro – um Toyota Corolla – foi identificado. No entanto, a PRF não soube informar se ele fez o teste do bafômetro nem a dinâmica do atropelamento. O acidente ocorreu por volta de 1h20, e a vítima morreu ainda no local.
Polícia Civil informou que foi acionada para "recolher o corpo de uma vítima de acidente automobilístico no Centro de Marechal Floriano na madrugada do último sábado (30)" e que "o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi ouvido e liberado".
Segundo a corporação, o condutor não foi preso porque "ficou no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante". O caso é investigado pela Delegacia de Marechal Floriano, e o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Vídeo: carro capota em acidente na BR 101, na Serra

Estouro de pneu causou acidente que vitimou criança de 5 anos em Cachoeiro

Ciclista que morreu atropelado foi a Linhares procurar emprego

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas

