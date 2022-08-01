Acidente na BR 262: adolescente morre atropelado em Marechal Floriano

Um adolescente de apenas 17 anos morreu atropelado na BR 262, no município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado (30), na altura do km 45 da rodovia. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a corporação, o motorista do carro – um Toyota Corolla – foi identificado. No entanto, a PRF não soube informar se ele fez o teste do bafômetro nem a dinâmica do atropelamento. O acidente ocorreu por volta de 1h20, e a vítima morreu ainda no local.
A Polícia Civil informou que foi acionada para "recolher o corpo de uma vítima de acidente automobilístico no Centro de Marechal Floriano na madrugada do último sábado (30)" e que "o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi ouvido e liberado".
Segundo a corporação, o condutor não foi preso porque "ficou no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante". O caso é investigado pela Delegacia de Marechal Floriano, e o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.