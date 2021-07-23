Acidente interdita trecho da BR 262 em Viana

Atualização
23/07/2021 - 8:18
A PRF informou sobre a liberação do trecho. O texto foi atualizado.
Um trecho da BR 262 em Viana ficou interditado após um acidente envolvendo um carro, um caminhão e uma motocicleta. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de 17h20, no km 26 da BR 262 — localizado na zona rural de Viana. Às 20h10, a PRF informou que a rodovia havia sido liberada nos dois sentidos.
Duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas por uma equipe do Samu. O Corpo de Bombeiros foi ao local para retirar o óleo que causou a interdição.
O acidente foi registrado no sentido Viana-Cariacica, a cerca de três quilômetros da Ponte do Rio Jucu.