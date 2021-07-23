Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Acidente interdita trecho da BR 262 em Viana

O acidente foi registrado no sentido Viana-Cariacica, a cerca de três quilômetros da Ponte do Rio Jucu. Às 20h10, a PRF informou que a pista havia sido liberada

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 19:32

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 jul 2021 às 19:32
Interdição no Km 22 da BR 262, em Viana
Km 22 da BR 262, em Viana, perto de onde o acidente foi registrado Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

Atualização

23/07/2021 - 8:18
A PRF informou sobre a liberação do trecho. O texto foi atualizado.
Um trecho da BR 262 em Viana ficou interditado após um acidente envolvendo um carro, um caminhão e uma motocicleta. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de 17h20, no km 26 da BR 262 — localizado na zona rural de Viana. Às 20h10, a PRF informou que a rodovia havia sido liberada nos dois sentidos.
Duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas por uma equipe do Samu. O Corpo de Bombeiros foi ao local para retirar o óleo que causou a interdição.
O acidente foi registrado no sentido Viana-Cariacica, a cerca de três quilômetros da Ponte do Rio Jucu.

Veja Também

Vídeo: veículo explode com motorista dentro em Nova Venécia

Fotos: carro capota em escadaria em acidente em Cariacica

Motoboy "voa" em acidente impressionante em Cachoeiro; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros BR 262 Cariacica carros espírito santo trânsito Viana Samu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados