Fotos: carro capota em escadaria em acidente em Cariacica

Um carro capotou e ficou atravessado em uma escadaria do bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, no início da tarde desta sexta-feira (23). O local do acidente fica próximo ao Terminal de Campo Grande, região de grande movimentação.
Testemunhas disseram à reportagem da TV Gazeta que um idoso de 67 anos estava dirigindo o veículo, um Ford Belina, ano 1981. Ele passava pela Rua Dom Pedro II, quando teria perdido o freio antes de bater em três lugares diferentes e capotar na escadaria, que fica ao final da rua. De acordo com moradores, não é a primeira vez que um acidente semelhante ocorre no local.
Carro capota em escadaria de Cariacica
A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e que ninguém ficou ferido.
Atualização
23/07/2021 - 6:45
A reportagem da TV Gazeta esteve no local. O texto foi atualizado com novas informações sobre o acidente.