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Bairro Cruzeiro do Sul

Fotos: carro capota em escadaria em acidente em Cariacica

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência inusitada; apesar do susto, não houve registro de vítimas

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:52

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 jul 2021 às 16:52
Carro capota em escadaria de Cariacica
Carro capota em escadaria de Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro capotou e ficou atravessado em uma escadaria do bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, no início da tarde desta sexta-feira (23). O local do acidente fica próximo ao Terminal de Campo Grande, região de grande movimentação. 
Testemunhas disseram à reportagem da TV Gazeta que um idoso de 67 anos estava dirigindo o veículo, um Ford Belina, ano 1981. Ele passava pela Rua Dom Pedro II, quando teria perdido o freio antes de bater em três lugares diferentes e capotar na escadaria, que fica ao final da rua. De acordo com moradores, não é a primeira vez que um acidente semelhante ocorre no local. 

Carro capota em escadaria de Cariacica

Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e que ninguém ficou ferido. 

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Atualização

23/07/2021 - 6:45
A reportagem da TV Gazeta esteve no local. O texto foi atualizado com novas informações sobre o acidente.

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