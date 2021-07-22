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Colômbia

Jovem morre ao se confundir e pular de bungee jump sem autorização

Ela ainda não tinha todos os equipamentos de segurança instalados. Acredita-se que o aviso teria sido ao namorado, e mulher se confundiu

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 10:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2021 às 10:31
Ponte, bungee jumping
Pontes servem de base para quem deseja saltar de bungee jump Crédito: Divulgação/Pixabay
Uma jovem na Colômbia morreu ao se confundir e pular de uma altura de 50 metros num bungee jump. Na realidade, a instrução era para que o namorado saltasse primeiro. Ela ainda não tinha todos os equipamentos de segurança instalados.
O caso aconteceu entre os municípios de Amagá e Fredonia. Segundo o jornal El Tiempo, Yecenia Morales, 25, uma estudante, estava com seu namorado em cima de um viaduto aguardando a sua vez de pular.
Porém, ao ouvir que poderia saltar, se jogou do local. Mas acredita-se que o aviso teria sido ao namorado, pois ele já tinha todos os equipamentos.
"Ela se confundiu. A ordem era para que seu namorado se lançasse, pois já estava com o equipamento de segurança correto. Eles (instrutores) haviam apenas colocado o arreio nela, mas ela confundiu a ordem e se precipitou", disse o prefeito local, Gustavo Guzmán.
Cerca de 100 pessoas acompanhavam o momento. Um vídeo foi feito no momento da queda. É possível ouvir gritos. Outra pessoa decreta uma possível morte.
Os bombeiros foram chamados, mas a jovem já estava sem vida. De acordo com o laudo médico, ela não morreu na batida, mas antes, ainda durante a queda, quando teve uma parada cardíaca.
O prefeito Guzmán contou que as empresas que realizam o serviço de bungee jump no local não teriam autorização para a prática, mas que não haveria uma forma de barrar essa prática.
"Pedi imediatamente aos investigadores que organizassem esta questão com o intuito de emitir um decreto, porque isso não é proibido nem por decreto", disse.

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