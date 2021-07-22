Jovem morre ao se confundir e pular de bungee jump sem autorização

Pontes servem de base para quem deseja saltar de bungee jump Crédito: Divulgação/Pixabay

Uma jovem na Colômbia morreu ao se confundir e pular de uma altura de 50 metros num bungee jump. Na realidade, a instrução era para que o namorado saltasse primeiro. Ela ainda não tinha todos os equipamentos de segurança instalados.

O caso aconteceu entre os municípios de Amagá e Fredonia. Segundo o jornal El Tiempo, Yecenia Morales, 25, uma estudante, estava com seu namorado em cima de um viaduto aguardando a sua vez de pular.

Porém, ao ouvir que poderia saltar, se jogou do local. Mas acredita-se que o aviso teria sido ao namorado, pois ele já tinha todos os equipamentos.

"Ela se confundiu. A ordem era para que seu namorado se lançasse, pois já estava com o equipamento de segurança correto. Eles (instrutores) haviam apenas colocado o arreio nela, mas ela confundiu a ordem e se precipitou", disse o prefeito local, Gustavo Guzmán.

#COLOMBIA:mujer murió cuando fue a hacer Bungee Jumping en Amagá. La joven entendió mal al instructor y saltó hacia su muerte.



El arnés que portaba la joven no había sido asegurado y cuando el guía le gritó a su acompañante "salta ahora", la chica pensó q la orden era para ella. pic.twitter.com/H3YVPVYvUw — Fran®️eporta (@Fran_Reporta) July 20, 2021

Cerca de 100 pessoas acompanhavam o momento. Um vídeo foi feito no momento da queda. É possível ouvir gritos. Outra pessoa decreta uma possível morte.

Os bombeiros foram chamados, mas a jovem já estava sem vida. De acordo com o laudo médico, ela não morreu na batida, mas antes, ainda durante a queda, quando teve uma parada cardíaca.

O prefeito Guzmán contou que as empresas que realizam o serviço de bungee jump no local não teriam autorização para a prática, mas que não haveria uma forma de barrar essa prática.