Acidente interdita parcialmente a BR 101 em Rio Novo do Sul

Correção
13/12/2024 - 1:17
Após publicação desta matéria, produzida com base em informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação corrigiu a informação e esclareceu que o acidente não ocorreu em Iconha, como constava na versão anterior desta publicação, mas em Rio Novo do Sul. O título e o texto foram corrigidos.
Um acidente de trânsito entre dois carros e uma carreta deixou uma pessoa ferida no km 381 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (13). A ocorrência foi registrada por volta das 8h50 e o trânsito fluiu por desvio no sentido sul, até que a pista fosse totalmente liberada, às 10h35. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre a dinâmica da batida. A vítima precisou ser socorrida para um hospital.
Na imagem disponibilizada pela Polícia Rodoviária Federal aparecem dois automóveis que foram mais impactados pela colisão. Um dos carros está com a frente bastante amassada, ocupando a contramão, e o outro está fora da pista.
Em nota, a Eco 101 informou que a ocorrência está em andamento. "Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF", finalizou.