Acidente entre três ônibus do Transcol deixa feridos em Cariacica

Passageiros ficaram feridos em um acidente que envolveu três ônibus do Sistema Transcol, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira. Informações iniciais da Guarda Municipal para a TV Gazeta indicavam que 18 pessoas apresentaram lesões. No entanto, após a finalização da ocorrência, que foi atendida pela Polícia Militar, a corporação contabilizou 12 feridos.

As colisões ocorreram na BR 262, na altura do bairro Vila Capixaba, por volta das 7h30. A dinâmica do acidente não foi revelada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local para atender as vítimas. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, e também a um hospital particular da região.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que as empresas responsáveis pelos coletivos irão apurar as causas do acidente. O boletim de trânsito foi confeccionado no local e as empresas solicitaram outros ônibus para seguir viagem.

A Prefeitura de Cariacica disse que o trânsito na região está liberado e que a ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Trânsito (BPTran).