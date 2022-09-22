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Acidente entre três ônibus do Transcol deixa feridos em Cariacica

Imagens feitas no local mostram os coletivos bem próximos da traseira um do outro após o acidente. Uma equipe do Samu prestou atendimento às vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2022 às 10:05

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 10:05

Passageiros ficaram feridos em um acidente que envolveu três ônibus do Sistema Transcol, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira. Informações iniciais da Guarda Municipal para a TV Gazeta indicavam que 18 pessoas apresentaram lesões. No entanto, após a finalização da ocorrência, que foi atendida pela Polícia Militar, a corporação contabilizou 12 feridos. 
As colisões ocorreram na BR 262, na altura do bairro Vila Capixaba, por volta das 7h30. A dinâmica do acidente não foi revelada.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local para atender as vítimas. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, e também a um hospital particular da região.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que as empresas responsáveis pelos coletivos irão apurar as causas do acidente. O boletim de trânsito foi confeccionado no local e as empresas solicitaram outros ônibus para seguir viagem.
A Prefeitura de Cariacica disse que o trânsito na região está liberado e que a ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Trânsito (BPTran).

Atualização

22/09/2022 - 3:00
O texto foi atualizado com novas informações da Polícia Militar sobre o número de feridos e com o posicionamento do GVBus.

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