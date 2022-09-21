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No Sul do ES

Mulher de 63 anos morre após ser atropelada por veículo da Prefeitura em Ibitirama

O condutor do veículo da prefeitura estava levando alguns pacientes para fazer exames médicos no momento do acidente
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 set 2022 às 19:40

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 19:40

Uma mulher de 63 anos morreu após ser atropelada por um veículo da Prefeitura de Ibitirama, nesta quarta-feira (21). O acidente aconteceu na rodovia ES 185, na zona rural do município, no Sul do Estado. A vítima foi identificada como Reni Augusta da Silva.
A ocorrência foi registrada às 5h44 da manhã. Para a Polícia Militar (PM), o condutor do veículo contou que seguia no sentido Cachoeiro de Itapemirim, e levava alguns pacientes para fazer exames médicos.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar prosseguiu até a Rodovia ES 185, em Ibitirama, onde uma mulher havia sido atropelada Crédito: Carlos Alberto Silva
O motorista relatou que, durante o percurso, sentiu de forma abrupta um impacto e parou imediatamente para verificar o que era. “Momento em que percebeu que havia atropelado a mulher”, divulgou a PM.
Segundo a polícia, o condutor prestou socorro à vítima acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois, aguardou no local a chegada da viatura e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.
A mulher chegou a ser socorrida, mas teve o óbito confirmado após dar entrada no Pronto Atendimento (PA) da região.
Polícia Civil (PC) informou que o corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
No entanto, a PC disse que não houve acionamento da perícia no local dos fatos. “O motorista do veículo foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibitirama”, comunicou, em nota.
A reportagem de A Gazeta procurou a Secretária de Transporte da Prefeitura de Ibitirama, mas ligações foram recusadas após identificação.

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