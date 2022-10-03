Acidente entre três caminhões e carreta interdita trecho da BR-101 em Viana

Um das carretas quase subiu na mureta que separa as pistas ao ser prensada no acidente Crédito: Leitor A Gazeta | Montagem A Gazeta

Um acidente envolvendo três caminhões e uma carreta, na altura do km 297, próxima à empresa Real Café, em Viana, interditou as faixas no sentido sul da rodovia federal. No vídeo, enviado por um leitor de A Gazeta, é possível perceber um caminhão-tanque "subindo" na mureta que divide as pistas. Ao lado e também envolvido no acidente, outro caminhão, este carregado com botijas de gás, bloqueia a pista.

A Eco 101, empresa responsável pela administração da via, informou, em nota, que a ocorrência foi registrada por volta das 17h17 da tarde desta segunda-feira (3). As faixas ficaram interditadas até às 19h25. Recursos da concessionária, como ambulância, viatura de inspeção e guincho também foram acionados para atendimento. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiro estiveram no local e não há vítimas.