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Trânsito afetado

Acidente entre três caminhões e carreta interdita trecho da BR-101 em Viana

Batida aconteceu na altura do km 297, próxima à empresa Real Café, em Viana; duas faixas no sentido sul (Cariacica) foram interditadas; fluxo foi liberado por volta das 19h50

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 18:49

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

03 out 2022 às 18:49
Acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta na BR-101, em Viana
Um das carretas quase subiu na mureta que separa as pistas ao ser prensada no acidente Crédito: Leitor A Gazeta | Montagem A Gazeta
Um acidente envolvendo três caminhões e uma carreta, na altura do km 297, próxima à empresa Real Café, em Viana, interditou as faixas no sentido sul da rodovia federal. No vídeo, enviado por um leitor de A Gazeta, é possível perceber um caminhão-tanque "subindo" na mureta que divide as pistas. Ao lado e também envolvido no acidente, outro caminhão, este carregado com botijas de gás, bloqueia a pista.
A Eco 101, empresa responsável pela administração da via, informou, em nota, que a ocorrência foi registrada por volta das 17h17 da tarde desta segunda-feira (3). As faixas ficaram interditadas até às 19h25. Recursos da concessionária, como ambulância, viatura de inspeção e guincho também foram acionados para atendimento. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiro estiveram no local e não há vítimas. 
A reportagem demandou a PRF para mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. A corporação informou que a pista foi liberada pouco antes das 19h50, porém o trânsito seguia lento. Houve engarrafamento até a altura da Ceasa, já em Cariacica.

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