Acidente entre ônibus e ambulância deixa paciente ferida em Vila Velha

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um ônibus do Sistema Transcol e uma ambulância, que aconteceu por volta das 18h30 desta segunda-feira (30). A batida ocorreu no cruzamento da Avenida Senador Robert Kennedy com a Rua Manoel Gilson da Silva, em Vila Velha.
De acordo informações passadas pela Guarda Municipal da cidade à TV Gazeta, a ambulância passou no cruzamento enquanto o semáforo estava no vermelho, acabou atingindo o coletivo e rodando na pista. No automóvel estava uma mulher diagnosticada com Covid-19, que acabou fraturando a perna.
Subsecretário da Corporação, Iuri Silva soube de testemunhas que a ambulância estava com os dispositivos sonoro e luminoso ligados. "Ela estava vindo de Cariacica e fez a transposição do sinal vermelho. Já o ônibus estava vindo pela avenida, não atentou e os dois acabaram colidindo", contou.
Segundo informações iniciais da Guarda Municipal, além da paciente que estava na ambulância e que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma passageira do ônibus também ficou ferida e foi levada para um hospital por equipes do Corpo de Bombeiros. Um médico que passava pelo local ajudou nos primeiros socorros. O estado de saúde dela não é grave.
O coletivo envolvido no acidente fazia a Linha 626. Segundo moradores do local, a região onde tudo aconteceu é conhecida como "Triângulo", por ficar entre os bairros São Torquato e Cobi de Baixo, em Vila Velha, e o município de Cariacica. "É um cruzamento de grande fluxo", descreveu o subsecretário da Guarda.
Responsável pela operação do ônibus, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos Urbanos (Ceturb) foi acionada pela reportagem de A Gazeta e informou que em casos de acidente, quem responde é o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). A reportagem entrou em contato com o GVBus, assim como a Polícia Militar. Ambas, no entanto, ainda não responderam os contatos. Esse texto será atualizado quando as respostas forem dadas.