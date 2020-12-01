Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja fotos

Acidente entre ônibus e ambulância deixa paciente ferida em Vila Velha

A mulher, que teve a perna quebrada, está com Covid-19, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha. A batida aconteceu no início da noite desta segunda (30), no cruzamento da Avenida Senador Robert Kennedy
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 22:00

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 22:00

Acidente entre ônibus e ambulância deixa duas pessoas feridas em Vila Velha
Ônibus envolvido no acidente com uma ambulância que deixou pelo menos duas pessoas feridas em Vila Velha Crédito: Tiago Félix
Pelo menos duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um ônibus do Sistema Transcol e uma ambulância, que aconteceu por volta das 18h30 desta segunda-feira (30). A batida ocorreu no cruzamento da Avenida Senador Robert Kennedy com a Rua Manoel Gilson da Silva, em Vila Velha.
De acordo informações passadas pela Guarda Municipal da cidade à TV Gazeta, a ambulância passou no cruzamento enquanto o semáforo estava no vermelho, acabou atingindo o coletivo e rodando na pista. No automóvel estava uma mulher diagnosticada com Covid-19, que acabou fraturando a perna.
Acidente entre ônibus e ambulância deixa duas pessoas feridas em Vila Velha
Acidente entre ônibus e ambulância deixa pelo menos duas pessoas feridas em Vila Velha Crédito: Tiago Félix
Subsecretário da Corporação, Iuri Silva soube de testemunhas que a ambulância estava com os dispositivos sonoro e luminoso ligados. "Ela estava vindo de Cariacica e fez a transposição do sinal vermelho. Já o ônibus estava vindo pela avenida, não atentou e os dois acabaram colidindo", contou.
Segundo informações iniciais da Guarda  Municipal, além da paciente que estava na ambulância e que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma passageira do ônibus também ficou ferida e foi levada para um hospital por equipes do Corpo de Bombeiros. Um médico que passava pelo local ajudou nos primeiros socorros. O estado de saúde dela não é grave.
Acidente entre ônibus e ambulância deixa duas pessoas feridas em Vila Velha
Acidente entre ônibus e ambulância deixa duas pessoas feridas em Vila Velha Crédito: Tiago Félix
O coletivo envolvido no acidente fazia a Linha 626. Segundo moradores do local, a região onde tudo aconteceu é conhecida como "Triângulo", por ficar entre os bairros São Torquato e Cobi de Baixo, em Vila Velha, e o município de Cariacica. "É um cruzamento de grande fluxo", descreveu o subsecretário da Guarda.
Responsável pela operação do ônibus, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos Urbanos (Ceturb) foi acionada pela reportagem de A Gazeta e informou que em casos de acidente, quem responde é o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).  A reportagem entrou em contato com o GVBus, assim como a Polícia Militar. Ambas, no entanto, ainda não responderam os contatos. Esse texto será atualizado quando as respostas forem dadas.

Veja Também

Empresário e lutador é preso após agredir motoboy por demora em entrega no ES

Motoboy é morto a tiros em frente à pizzaria onde trabalhava em Cariacica

Justiça manda soltar mulher que atropelou e matou marido após discussão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados